Готуємо грядку під огірки: не полінуйтеся із внесенням добрив (відео)

Для того, аби отримати гарний врожай огіркив, потрібно ретельно дбати не лише про розсаду, підживлюючи її, але й добре готувати місце, де ви будете її висаджувати.

Як радять автори «Дача. Сад та город», потрібно готувати не тільки лунки, а й грядку в цілкому. Для цієї культури потбіно викопати яму глибиною 40−45 см та заповнити її залишками торішньої трави, гілками соломою та прикрити землею. Щоб наповнювач добре перегнив, додають аміачну селітру, а на дно кидають трохи гранул суперфосфату. Коли грядка буде готова, її рясно поливають, щоб земля вляглася, та залишають на два тижні.



У лунки під огірки можна покласти калій або комплексні добрива з великим вмістом азоту. Також у лунки можна внести сечовину. При поверхневому внесенні вона втрачає багато азоту, а в лунці все віддасть рослинам.

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А на каналі «Зелена Планета» показали, як правильно зробити «теплу грядку». Якщо повітря у парнику сягало трохи більше 17 градусів (на вулиці у середені березня було значно холодніше), то у середині такої грядки, яка «горіла» кілька днів, температура була більше 50 градусів, а потім почала зменшуватися. Коли температура знизиться до 30 градусів, в неї висаджують розсаду огірків.

Раніше досвідчені городники дали шість порад дачникам, розповідаючи, яке підживлення потрібно огіркам, та як за виглядом рослини дізнатися про те, яких елементів їй не вистачає.

Фото Pixabay

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