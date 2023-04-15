37.35 / 38.05 40.79 / 41.59
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Готуємо грядку під огірки: не полінуйтеся із внесенням добрив (відео)

10:52 15 квітня 2023
Огірки

Для того, аби отримати гарний врожай огіркив, потрібно ретельно дбати не лише про розсаду, підживлюючи її, але й добре готувати місце, де ви будете її висаджувати.

Як радять автори «Дача. Сад та город», потрібно готувати не тільки лунки, а й грядку в цілкому. Для цієї культури потбіно викопати яму глибиною 40−45 см та заповнити її залишками торішньої трави, гілками соломою та прикрити землею. Щоб наповнювач добре перегнив, додають аміачну селітру, а на дно кидають трохи гранул суперфосфату. Коли грядка буде готова, її рясно поливають, щоб земля вляглася, та залишають на два тижні.

У лунки під огірки можна покласти калій або комплексні добрива з великим вмістом азоту. Також у лунки можна внести сечовину. При поверхневому внесенні вона втрачає багато азоту, а в лунці все віддасть рослинам.

Читайте також: Огірки будуть ранніми: як отримати відмінний урожай без інтенсивного обігріву розсадника

А на каналі «Зелена Планета» показали, як правильно зробити «теплу грядку». Якщо повітря у парнику сягало трохи більше 17 градусів (на вулиці у середені березня було значно холодніше), то у середині такої грядки, яка «горіла» кілька днів, температура була більше 50 градусів, а потім почала зменшуватися. Коли температура знизиться до 30 градусів, в неї висаджують розсаду огірків.

Раніше досвідчені городники дали шість порад дачникам, розповідаючи, яке підживлення потрібно огіркам, та як за виглядом рослини дізнатися про те, яких елементів їй не вистачає.

Фото Pixabay

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Обов’язково підживіть розсаду цим препаратом: томати й перець швидко підуть в ріст, а врожай буде в 5 разів більший (відео)

Оформлення допомоги організації

Нова грошова допомога у 6600 гривень: названо додаткові телефони, за якими можуть дзвонити мешканці семи областей

авто

Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

Міцна розсада

Налийте це в ящик із розсадою: вона піде в ріст як навіжена, а урожай збільшиться втричі (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту