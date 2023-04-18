Премія YUNA оголосила переможців у єдиній номінації «Пісні незламної України»

Музична премія YUNA, яка змінила свій формат та скасувала номінації, оголосила переможців у єдиній номінації «Пісні незламної України».

Цьогоріч формат премії був адаптований до реалій воєнного стану, переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року.

В результаті статуетки отримали 12 артистів. Це як вже відомі гурти та виконавці, як «Океан Ельзи», «Без Обмежень», «Антитіла», Макс Барських, Андрій Хливнюк. Так і представники нової генерації української музики: SHUMEI, KARTA SVITU, KOLA, Енджі Крейда та інші.

Список переможців:

24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

2step — АНТИТІЛА та Ed Sheeran

Місто Марії — Океан Ельзи

Біля тополі — SHUMEI

Пес Патрон — KARTA SVITU

Біля серця — KOLA

Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Чути гімн — SKOFKA

Буде весна — Макс Барських

Враже — Енджі Крейда

Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi

Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кліп до пісні-переможця «Оскара» знімали у Києві.

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