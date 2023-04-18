37.44 / 38.05 40.71 / 41.50
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Премія YUNA оголосила переможців у єдиній номінації «Пісні незламної України»

15:09 18 квітня 2023
Статуетки YUNA

Музична премія YUNA, яка змінила свій формат та скасувала номінації, оголосила переможців у єдиній номінації «Пісні незламної України».
Цьогоріч формат премії був адаптований до реалій воєнного стану, переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року.

В результаті статуетки отримали 12 артистів. Це як вже відомі гурти та виконавці, як «Океан Ельзи», «Без Обмежень», «Антитіла», Макс Барських, Андрій Хливнюк. Так і представники нової генерації української музики: SHUMEI, KARTA SVITU, KOLA, Енджі Крейда та інші.

Список переможців:

  • 24/02 — БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • 2step — АНТИТІЛА та Ed Sheeran
  • Місто Марії — Океан Ельзи
  • Біля тополі — SHUMEI
  • Пес Патрон — KARTA SVITU
  • Біля серця — KOLA
  • Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd
  • Чути гімн — SKOFKA
  • Буде весна — Макс Барських
  • Враже — Енджі Крейда
  • Допоможе ЗСУ — Chico & Qatoshi
  • Hey Hey Rise Up — Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що кліп до пісні-переможця «Оскара» знімали у Києві.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

Дайте це підживлення полуниці в кінці квітня — ягід буде просто гора, всі великі та солодкі (відео)

кінь

Ракам — престижна робота, Левам — нові партнери, Рибам — успіхи у справах: гороскоп на день Веселого Коня 18 квітня

авто

Водіїв в Україні змусять заплатити по 25 тисяч грн за власне авто: хто під загрозою

Audi A6

Коштують недорого, але можуть розорити власника: названо ТОП-10 вживаних авто, які краще не купувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту