Тріумфатори «Оскара» 2023: кліп до пісні-переможця знімали у Києві

У неділю, 12 березня, у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії «Оскар». Як уже повідомляли «ФАКТИ», тріумфатором стала картина «Все скрізь і відразу», яка отримала сім нагород Американської кіноакадемії, зокрема в номінації «Найкращий фільм».

На церемонії прозвучали пісні, висунуті на здобуття премії «Оскар» за підсумками 2022 року. У цій номінації фаворитками вважалися Леді Ґаґа з її хітом Hold My Hand з фільму «Топ Ган: Меверік» і Ріанна з піснею Lift Me Up зі стрічки «Чорна пантера: Ваканда навіки».

Однак «Оскар» — вперше в історії, між іншим, — дістався пісні Naatu Naatu з індійського фільму RRR. Вона стала міжнародним хітом минулого року багато в чому завдяки відеокліпу.

А ось тут ми дісталися найцікавішого. Кліп Naatu Naatu переглянули на ютубі майже 270 млн користувачів. З упевненістю можна сказати, що після церемонії «Оскар-2023» це число подвоїться. Але далеко не всі знають, що знімався цей кліп у Києві!

Гарна будівля на задньому плані — це Маріїнський палац. Зйомки відбувалися, коли столиця України жила ще мирним життям — за кілька місяців до російського вторгнення у нашу країну.

До зйомок кліпу, а також кількох сцен з фільму RRR були залучені українські артисти, масовка, технічні працівники. Тож до успіху пісні та присудження їй премії «Оскар» Україна має безпосереднє відношення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фільм «На Західному фронті без змін» отримав одразу сім премій BAFTA у Лондоні.

