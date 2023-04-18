«У Криму не перейшов на бік окупантів»: на війні обірвалось життя героя з Черкащини

Після тяжких поранень, отриманих на Донбасі, де не припиняються запеклі бої, у лікарні помер Олександр Мартинюк із Чигиринського району Черкащини. Попрощались із молодшим сержантом у його рідному селі Рацеве. Загиблому герою було 28 років.

У 2013 році Олександр вступив на військову службу за контрактом. До початку вторгнення росії проходив службу у складі Військово-Морських сил ЗСУ в кримському місті Бахчисараї, а після окупації півострова разом з військами був переведений в Одеську область.

Захищав рідну землю і на сході України, був учасником АТО, повідомила у некролозі Чигиринська міська територіальна громада:

«За час служби боєць Олександр Мартинюк неодноразово отримував відзнаки від командира військової частини та командування ВМС ЗСУ. У 2016 році відповідно до Указу був нагороджений відзнакою Президента України „За участь в антитерористичній операції“. Через рік за мужність та героїзм, проявлені під час здійснення передислокації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь в інші регіони України, вірність військовій присязі був нагороджений почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ».

Попрощались із молодшим сержантом Олександром Мартинюком у його рідному селі Рацеве

З перших днів повномасштабного вторгнення воїн був призваний для захисту Батьківщини: в місцеву роту охорони, а згодом на території ведення бойових дій, де брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту.

«Тяжкі поранення отримав неподалік Бахмутського району Донецької області під час мінометного обстрілу з боку російської федерації, — зазначають у некролозі. — 13 квітня від отриманих поранень Олександр помер у лікарні. Добрий, веселий, доброзичливий та вірний друг — таким він назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав».

Раніше стало відомо ім’я бійця, який загинув на навчаннях у центрі «Десна».

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