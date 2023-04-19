«Реал» у ювілейному матчі Бензема обіграв «Челсі» в Лондоні: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 квітня, у Лондоні та Неаполі пройшли матчі-відповіді чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. Нагадаємо, у перших поєдинках «Реал» вдома обіграв «Челсі» (2:0), а «Мілан» мінімально здолав «Наполі» (1:0).

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі-відповіді

«Челсі» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 0:2 (Родріго, 58, 80).

Перший матч — 0:2.

Звітний поєдинок став для капітана «Реала» Каріма Бензема особливим, оскільки був ювілейним, 150-м, у Лізі чемпіонів. За цим показником володар «Золотого м'яча» відтепер поступається лише чотирьом футболістам — Криштіану Роналду (183 матчі), Ікеру Касильясу (177), Ліонелю Мессі (163) та Хаві (151).

Відзначити круглу кількість ігор у найпрестижнішому клубному турнірі Європи забитим м'ячем французу не вдалося, але за нього це зробив 22-річний бразилець Родріго, який оформив у другому таймі «дубль» та поховав надії «Челсі» на порятунок.

Додамо, що українець Михайло Мудрик з'явився на полі на 67-й хвилині з лави запасних (ще один наш співвітчизник Андрій Лунін провів весь матч у запасі «Реала») та кілька разів завдав ударів по воротах мадридців, але безрезультатно.

«Наполі» (Італія) — «Мілан» (Італія) — 1:1 (Осімхен, 90+3 — Жиру, 43). На 22-й хвилині Жиру («Мілан») не реалізував пенальті, а на 82-й — Кварацхелія («Наполі»).

Перший матч — 0:1.

У ніч перед звітним двобоєм фанати «Наполі» вирішили влаштувати гостям привітний прийом. Вболівальники неаполітанців провели практично всю ніч біля готелю, де оселилася делегація «Мілана», запускаючи феєрверки, вибухаючі петарди, включаючи сигналізації на автомобілях та гучні пісні, тим самим намагаючись завадити футболістам «россо-нері» виспатися.

Утім, подібна «допомога» фанатів виявилася неефективною. «Мілан» міг відкрити рахунок у середині першого тайму, коли Жиру не реалізував пенальті, але гості досягли свого перед перервою — віковий французький форвард виправився за свою помилку, замкнувши передачу Родріго Леау.

У другому таймі неаполітанці, хоч і володіли тотальною перевагою та нічого не дозволили створити супернику, врятувати ситуацію не змогли. Хоча були близькі до цього, але Кварацхелія не реалізував пенальті на 82-й хвилині, а гол Осімхена у компенсований час лиш дозволив «Наполі» не поступитися в «локальній битві».

Нагадаємо, що у двох інших матчах-відповідях чвертьфінальної стадії в середу, 19 квітня, зіграють «Баварія» — «Манчестер Сіті» та «Інтер» — «Бенфіка».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гольовий пас Мудрика не допоміг «Челсі» уникнути поразки від команди екстренера «Шахтаря».

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