У середу, 19 квітня, за підсумками матчів у Мюнхені та Мілані визначаться ще два півфіналісти Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв мадридський «Реал».

Англійський «Манчестер Сіті» після переконливої домашньої перемоги (3:0) приїде в гості до «Баварії». Історія єврокубків знає чимало випадків, коли й після таких «принижень» команди проходили далі по турнірній сітці, але тут у подібний «порятунок» практично не віриться. Мало того, що мюнхенці за час виступів у єврокубках вісім разів програвали перший матч у три та більше м'ячі й при цьому жодного разу не пройшли далі, так ще й у суперниках у них «МанСіті», який має вражаючу безпрограшну серію з 14 матчів у всіх турнірах.

Перед протистоянням у Мюнхені суперники провели чергові матчі в національних лігах. «Баварія» в домашньому поєдинку чемпіонату Німеччини не змогла вдома обіграти скромний «Хоффенхайм» — 1:1 (Павар, 17 — Крамарич, 71), але при цьому зберігає лідерство в бундеслізі, випереджаючи дортмундську «Борусію», що йде другою, на два очки.

У свою чергу, «Манчестер Сіті» з «дублем» Холанда (32 м'ячі в 31 турі АПЛ!) обіграв удома «Лестер» — 3:1 (Стоунз, 5, Холанд, 13, з пенальті, 25 — Іхеаначо, 75) та продовжує боротьбу за чемпіонство, відстаючи від лідируючого «Арсеналу» на чотири очки та маючи при цьому одну гру в запасі.

Відеоогляд матчу «Манчестер Сіті» — «Лестер» — 3:1

У майбутньому поєдинку букмекери не бачать явного фаворита. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Баварії» приймає з коефіцієнтом 2,81, на нічию — 3,85, на виграш «МанСіті» — 2,44.

Ще в одному матчі ігрового дня на «Джузеппе Меацца» в Мілані зійдуться місцевий «Інтер» та португальська «Бенфіка» (у першому матчі в Лісабоні «інтерісті» здобули перемогу — 2:0). І цього разу фаворитами у букмекерів є міланці. Ставки на успіх господарів поля в основний час приймають із коефіцієнтом 2,19, на мирний результат зустрічі — 3,55, на перемогу «орлів із Лісабона» — 3,45.

У прямій трансляції на території України поєдинки «Баварія» — «Манчестер Сіті» та «Інтер» — «Бенфіка» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі-відповіді

19 квітня (середа)

«Баварія» — «Манчестер Сіті» 22:00 MEGOGO

«Інтер» — «Бенфіка» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що ще у двох чвертьфінальних поєдинках ЛЧ у вівторок, 18 квітня, зіграють: «Челсі» — «Реал» (перший матч — 0:2) та «Наполі» — «Мілан» (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст «Манчестер Сіті» Ілкай Гюндоган став батьком після голу «Лейпцигу» в плейоф Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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