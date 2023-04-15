19 квітня 2023

Дон Хуан Матус був шаманом з індіанського племені які. Він став відомим завдяки творам Карлоса Кастанеди. Кастанеда згадував, що зустрівся з доном Хуаном у 1960 році, після чого той навчав його особливій формі магії, заснованій на традиціях індіанців Стародавньої Мексики, — так званому Шляху воїна.

У якості основної ідеї свого вчення дон Хуан стверджував, що людина не пасивно сприймає вже готову картину зовнішнього і внутрішнього середовища, що його сприйняття активно інтерпретує енергетичні сигнали, якими повний Всесвіт, конструюючи модель світу. А весь світ є чистою енергією, з якої сприйняття створює опис цього світу.

Усього Кастанеда написав 12 книг, присвячених вченню дона Хуана, і вони ставали бестселерами. Ось лише кілька цитат із вчення дона Хуана.

Роби так, наче це сон. Дій сміливо і не шукай виправдань.

Не пояснюй занадто. Коли ти пояснюєш, чому ти не можеш робити те чи інше, насправді ти вибачаєшся за свої недоліки, сподіваючись, що ті, хто слухає тебе, будуть добрі і пробачать їх.

Щоб витягти з життя максимум, людина повинна вміти змінюватись. Найважчим є ухвалити рішення змінитись.

Завжди треба пам'ятати про те, що шлях — це лише шлях. Якщо ти відчуваєш, що тобі не слід було йти ним, покинь його.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що даєш.

Щоб стати людиною знання, потрібно бути воїном, а не ниючою дитиною. Боротися, не здаючись, не скаржачись, не відступаючи, боротися доти, доки не побачиш результату.

Те, що ти робиш зараз, цілком може виявитися твоїм останнім вчинком на землі. У світі немає сили, яка б могла гарантувати тобі, що ти проживеш ще хоча б одну хвилину…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.