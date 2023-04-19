Україна відкликає посла у Білорусі: що сталося

Україна, яка влітку 2022 року розірвала дипломатичні відносини з КНДР після визнання останньою так званої «незалежність» так званих «днр» та «лнр», відкликає на консультації українського посла в білорусі Ігоря Кизима.

Таке рішення було ухвалено після того, як у Мінську олександр лукашенко прийняв дениса пушиліна. В МЗС України зазначили, що розцінюють зустріч 18 квітня як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

«Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку республіки білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора рф», — зазначили в українській зовнішньополітичній офіції та додали, що офіційний Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни росії проти України.

Нагадаємо, що росія визнала «незалежність» квазіреспублік перед повномасштабним вторгенням в Україну, згодом це зробив й сирійський диктатор Асад.

Фото з Вікіпедії

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