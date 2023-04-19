В Україні періодично виникають скандали, пов`язані з використанням державної мови. Так, нещодавно в Одесі в одному з кафе відвідувачку відмовилися обслуговувати українською. Це є порушенням Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Спілкування українською обов`язково, зокрема, для представників влади. До речі, у відношенні міського голови Харкова Ігоря Терехова суд двічі ухвалював решення з мовного питання, пише «Громадське». Перше — штраф у 3 400 гривень — за виступ недержавною мовою на телебаченні. Друге — за ведення сторінок у соцмережах російською мовою.

Втім, друге рішення було скасоване Київським райсудом Харкова, як і штраф у 3 400 гривень. Зазначається, що Терехов переконував, що його сторінки у соцмережахне є інтернет-представництвами органу місцевого самоврядування чи Харківського міського голови, що він веде їх як «публічна, а не посадова особа». Хоча невдовзі після постанови про порушення мовного законодавства він перейшов у мережі на українську.

Тим часом уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив журналістам, що рішення суду будуть оскаржувати: «Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок».

Нагадаємо, що нещодавно в Ірпені, що під Києвом, викладачка Державного податкового університету відмовилася читати лекцію студентам українською мовою. Педагогиня запропонувала студентам вивчати предмет самостійно. Жінку усунули від виконання своїх обов'язків, розпочата службова перевірка.

Фото зі сторінки Ігоря Терехова

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