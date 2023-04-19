Команда Ковальця у грі з червоною карткою та пенальті здолала аутсайдера УПЛ: відеоогляд матчу

У середу, 19 квітня, на стадіоні в Петровому було зіграно пропущений матч 10-го туру української футбольної прем'єр-ліги, в якій «Дніпро-1» поступився «Зорі».

Чемпіонат України. Матч 10-го туру

«Інгулець» (Петрово) — «Рух» (Львів) — 1:0 (Ковальов, 15, з пенальті). На 90-й хвилині вилучений Соломон-Отабор («Рух»). Юніорські склади — 0:5.

Команда Сергія Ковальця після двох поразок поспіль виборола на рідній арені три очки, продовживши безвиграшну серію «Руха», який минулої п'ятниці позбавив перемоги «Динамо», до шести зустрічей (дві нічиї та чотири поразки).

Додамо, що обидва попередні матчі суперників в елітному дивізіоні завершувалися внічию (2:2 та 0:0). Цього разу львів'яни програли та ще й закінчували поєдинок у меншості.

1:0 Ковальов (15-а хв., з пенальті)

Становище команд:

1. «Шахтар» — 52 очки (21 матч);

2. «Дніпро-1» — 45 (20);

3. «Зоря» — 43 (21);

4. «Динамо» — 40 (21);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (21);

7. «Кривбас» — 28 (21);

8. «Ворскла» — 26 (21);

9. «Інгулець» — 25 (21);

10. «Металіст 1925» — 22 (21);

11. «Минай» — 21 (21);

12. «Чорноморець» — 20 (21);

13. «Верес» — 20 (21);

14. «Металіст» — 19 (21);

15. «Рух» — 19 (21);

16. «Львів» — 13 (21).

Бомбардири: 18 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 9 — Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»).

Додамо, що у 22-му турі чемпіонату України заплановані матчі: «Колос» — «Зоря» (21 квітня); «Ворскла» — «Металіст», «Верес» — «Минай», «Динамо» — «Шахтар» (22 квітня); «Львів» — «Металіст 1925», «Кривбас» — «Чорноморець» (23 квітня); «Дніпро-1» — «Рух», «Олександрія» — «Інгулець» (24 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» переміг «Львів» та зміцнив лідерство у прем'єр-лізі.

Фото ФК «Інгулець»

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