«Шахтар» зі швидким голом обіграв команду ексдинамівця: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 16 квітня, у день святого Великодня поєдинками у Львові та Одесі фінішує 21-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 21-й тур

16 квітня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Львів» — 2:0 (Бондаренко, 7, 75). Юніорські склади — 0:0.

«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький (Топалов, 80), Матвієнко, Судаков (Очеретько, 79), Михайличенко (Тоїров, 87), Бондаренко, Назарина, Сікан, Келсі.

Чотири дні тому команда Ігора Йовічевича в перенесеному поєдинку 6-го туру ледве дотиснула підопічних колишнього футболіста «Динамо» Анатолія Безсмертного, забивши вирішальний м'яч на 90+4-й хвилині. Цього разу донеччани без дискваліфікованого Степаненка та травмованих Криськіва, Шведа і Зубкова випробовувати долю не стали і завдяки двом голам Бондаренка здобули впевнену перемогу, відірвавшись від «Дніпра-1» на 7 очок (щоправда, у хлопців Олександра Кучера ще є одна гра в запасі).

15 квітня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Дніпро-1» — 2:1 (Русин, 55, Герреро, 58 — Довбик, 90+3). Юніорські склади — 2:1.

«Металіст» (Харків) — «Верес» (Рівне) — 5:5 (Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумець, 82 — Близниченко, 18, з пенальті, 59, з пенальті, В. Шарай, 23, 55, Хондак, 36). Юніорські склади — 0:3.

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:1.

14 квітня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Довгий, 40 — Ванат, 16). Юніорські склади — 0:0.

«Минай» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:0 (Вишневський, 4). Юніорські склади — 2:2.

«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Мілько, 41). Юніорські склади — 1:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 52 очки (21 матч);

2. «Дніпро-1» — 45 (20);

3. «Зоря» — 43 (21);

4. «Динамо» — 40 (21);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (21);

7. «Кривбас» — 28 (21);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Металіст 1925» — 22 (21);

10. «Інгулець» — 22 (20);

11. «Минай» — 21 (21);

12. «Чорноморець» — 20 (20);

13. «Верес» — 20 (21);

14. «Рух» — 19 (20);

15. «Металіст» — 19 (21);

16. «Львів» — 13 (21).

Бомбардири: 18 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»).

В останньому поєдинку 21-го туру УПЛ в Одесі грають «Чорноморець» та «Ворскла».

Додамо, що у 22-му турі чемпіонату України заплановані матчі: «Колос» — «Зоря» (21 квітня); «Ворскла» — «Металіст», «Верес» — «Минай», «Динамо» — «Шахтар» (22 квітня); «Львів» — «Металіст 1925», «Кривбас» — «Чорноморець» (23 квітня); «Дніпро-1» — «Рух», «Олександрія» — «Інгулець» (24 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» пропустив сім м'ячів від «Фейєноорда» і з ганьбою вилетів з Ліги Європи.

Фото ФК «Шахтар»

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