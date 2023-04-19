Головний герой шоу «Холостяк» Алекс Топольський емоційно відреагував на інтерв’ю своїй вже колишньої обраниці Катерини Лозовицької Славі Дьоміну. До речі, журналіст є кумом Топольського, та навіть разом із сином брав участь у проекті. Як виявилося, їхня дружба закінчилася через це інтерв’ю. Алекс заблокував у соцмережах кума і похресника. А Катерині відповів публічно та порадив забути його й жити своїм життям.

«В інтерв'ю я бачив ненависть, образу та приховану агресію. Я відчуваю, що тобі складно відпустити наш з тобою розрив, але намагайся. Відпусти. Ти знаєш, я не відповідав на твої пости з підколами, я просто не бачив сенсу відповідати, тому що я знаю, що тобі досі болить. Я щиро не хочу, щоб тебе ці негативні емоції з'їдали зсередини. Ти молода, гарна, розумна дівчина, живи своїм життям. Відпусти. Розумієш, ми всі вже живемо своїм життям, ти єдина, хто застряг у минулому», — пише Топольський.

Він вважає, що Катерина й досі говорить про їхні стосунки, бо таким чином хоче привернути до себе більше уваги, залучити нових підписників в інстаграмі. Алекс також відповів на те, що не дарував дівчині квітів. Пояснив це тим, що вона їх не потребувала, бо ж хотіла отримати інше — популярність.

«Я справді не подарував їй квіти, бо бачив і відчував, що вона отримала своє. А саме передплатників та популярність, за якими вона прийшла на шоу. Навіть її тато це підтверджував в одному з епізодів шоу. Але я — мерзотник», — обурюється Топольський.

Також він зізнався, що Катерина дійсно якось заплатила за нього у кафе, бо він забув гаманець. А про банківську карту чи віртуальний гаманець він, мабуть, просто забув.

«Я не приділяв їй увагу й турботу, тому що для неї це все гра, я — дно», — пише Алекс.

Раніше Лозовицька розповіла свою версію розриву з Алексом та зізналася, що відчуває до нього відразу. Топольський раніше зізнавався, що насправді думав про іншу учасницю.

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