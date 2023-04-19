Олена Єщенко: «Пацієнт повинен мати право обрати, де отримувати медичну допомогу»
— Як ви оцінюєте поточну ситуацію в українській медицині з огляду на значну втрату інфраструктури, персоналу, потоки біженців? Якими є основні «больові точки»?
— Система охорони здоров’я зіштовхнулася з такими самими проблемами, як і вся Україна. Тільки вони більш відчутні для нашої галузі, адже можна відкласти, наприклад, подорожі на час воєнного стану, але не можна перенести «на потім» питання здоров'я. По-перше, сьогодні частина медзакладів зруйнована, частина не може функціонувати, наприклад, у зонах, де ведуться бойові дії, або близьких до них. На деокупованих територіях агресори залишили після себе пограбовані лікарні та поліклініки. Другий виклик — дефіцит медперсоналу через виїзд працівників за кордон та в інші регіони України. І, нарешті, величезний виклик — економічна ситуація, брак фінансування. Навіть міністр охорони здоров’я відкрито говорить, що наразі частково зняті зобов'язання постанови уряду, які регламентують певний рівень заробітної плати в галузі. Також бракує коштів на покриття пакета медичних гарантій НСЗУ, відомо про затримки з погашення цих боргів, є проблеми з постачанням медикаментів і витратних матеріалів.
— Чи відрізняється ситуація у державному секторі медичної індустрії від ситуації у приватних медзакладах? В якому стані нині перебуває приватна медицина?
— Приватні заклади мають ті самі проблеми стосовно загрози знищення, фінансування, забезпечення персоналом. Втім, на мою думку, приватна медицина має більше навантаження, ніж державна система охорони здоров'я. Підприємництво — це завжди ризик, який засновники та власники бізнесу беруть на себе.
Але зауважте, що при цьому влада застосовує різні підходи до підтримки приватних та державних і комунальних закладів. На початку повномасштабної війни були дуже правильні ідеї, коли медзаклади не розділяли за формою власності. Кошти міжнародних донорів і благодійних проєктів, а також медикаменти та витратні матеріали, які масово надходили в Україну, розподіляли централізовано через МОЗ. Нас також запитували про потреби для нормальної роботи, але в життя ці ідеї не втілилися — фактично всю допомогу отримали лише державні та комунальні заклади. А ви уявіть себе на місці керівника приватної клініки і спробуйте у цей скрутний час вижити, все організувати, втримати персонал, всім себе забезпечити та сплатити податки. Виходить дивне розділення: держава опікується бюджетною медициною, а приватники існують наче самі по собі. Я з цим категорично не згодна, бо приватна медицина є не менш соціально значущою, вона також працює на українську державу, український народ, на Перемогу.
— Так, російські ракети не розрізняли, де приватний, а де державний медичний заклад.
— Саме так! Наприклад, від обстрілів постраждали приватні пологові будинки «Адоніс» в селищі Бузова під Києвом і «Лелека» в столичній Пущі-Водиці. У Вінниці ракетним обстрілом знищили приватний неврологічний центр. Загинули пацієнти і медпрацівники. І це лише поодинокі приклади, які пригадуєш миттєво.
Основи українського законодавства декларують підтримку розвитку закладів охорони здоров'я всіх форм власності. Однак зараз ми спостерігаємо як питання щодо розвитку приватної медицини переформатовується в наступне: «Як приватні інвестиції можуть сприяти розвитку державної медицини?» Я вважаю, що питання потрібно ставити по іншому. А саме — як створити рівні умови для розвитку державних, комунальних та приватних закладів охорони здоров’я?
Приватна медицина у воєнний час також зарекомендувала себе як відповідальний, активний учасник на шляху до Перемоги, брала активну участь у благодійних проєктах та волонтерських програмах. Наприклад, мережа приватних клінік Smart Medical Center, співзасновником якої я є, постійно надає безоплатні медичні послуги представникам ЗСУ, наші медики виїжджали на деокуповані території, ми також надавали матеріальну підтримку на передову. І так само діють усі наші колеги — ніхто не залишився осторонь. Представники приватної медицини показали себе з найкращої сторони.
— З приватною системою охорони здоров'я пов'язано багато міфів, зокрема про захмарні ціни послуг. Допоможіть нам фахово порівняти вартість послуг приватних і державних медичних установ, особливо якщо врахувати так звані «тіньові платежі» у держсекторі.
— Давайте прослідкуємо логіку дій приватної клініки та порівняємо з логікою державного медзакладу. Для пацієнта така клініка формує програму обстеження та лікування з повною вартістю послуг. Під цю програму укладається медичний договір, за яким клініка несе повну відповідальність за якість наданої допомоги. Це дає можливість людині у разі виникнення проблем відстояти свої права. Звісно, пацієнт може відмовитися та звернутися до державної установи за безоплатною допомогою. Але часто люди повертаються до нас і розповідають, що коли їм стало відомо про «неформальні» суми виплат у державній клініці, вони зрозуміли, що дешевше лікуватися у нас. Все відносно: якісь платежі у приватній медицині можуть бути більшими, деякі — меншими. Є лікарі, котрі цілеспрямовано йдуть працювати в державну медицину, що саме за рахунок ганебних «тіньових» платежів отримують там більше грошей від пацієнтів ніж заробітну плату у приватному секторі.
А тепер про те, чому існує розрив між офіційним тарифом державних клінік і приватних. Державні та комунальні установи охорони здоров'я збудовані за бюджетний кошт. Їм створена інфраструктура, гарантується необхідне забезпечення, отримують гроші на комунальні платежі тощо. Є пакет НСЗУ, який закриває необхідні поточні витрати. Додаткові джерела фінансування залучаються від міжнародних організацій, благодійних фондів тощо. Тобто держава і забезпечує певну співоплату пакета медичних гарантій від НСЗУ. Разом із тим, у приватному секторі підприємець за все платить власним коштом. Будує або орендує приміщення, утримує його. Купує обладнання. Забезпечує комунальні платежі, гідний рівень зарплати персоналу, якість послуг, комфортне перебування пацієнтів у закладі. При цьому отримати співоплату права не має.
— Виходячи з цього, підсумуйте, через які основні причини люди віддають перевагу приватній медицині, а не державній?
— Цікаве питання, тому що якість медичної допомоги та кваліфікація лікарів в обох секторах має достойний рівень. Але в приватній лікарні наряду з високою якістю медичної допомоги пацієнти зазвичай відмічають високий рівень власного комфорту. Причому не у розумінні якості ремонту, дизайну приміщень та інших зручностей — пацієнти відчувають до себе більш гідне та шанобливе ставлення. Враховуючи прозорість усіх процесів, правильні клінічні комунікації від контакт-центру до лікаря, швидке оформлення медичної документації, відсутність надмірної бюрократії. Як ми бачимо з відгуків, є потенційні пацієнти, котрі б залюбки розвантажили державну медичну систему та пішли лікуватися до приватних клінік, якби там частину вартості покривав державний тариф. Втім, не можуть. Чому? Не створено відповідного законного механізму співоплати. У цій ситуації говорять про якусь уявну нерівність верств населення. Але нерівність якраз спостерігається у обмеженні можливості пацієнтів реалізувати своє право обрати медичний заклад, куди вони хочуть звертатися за допомогою, використавши при цьому гарантовані державою кошти на підтримку їх стану здоров’я.
— Чи може Україна й надалі зберігати видимість безоплатної медицини чи потрібно шукати інші моделі її роботи та розвитку?
— Чинна система має бути змінена, а політика влади щодо державних, комунальних і приватних закладів охорони здоров'я — відкоригована. Має бути сприйняття всіх надавачів медичних послуг, як рівноправних колег і партнерів. Цій меті можуть слугувати механізми співоплати та добровільного медичного страхування (співоплата — доплата, яку пацієнт здійснює за медичну послугу, покриваючи різницю між її ціною та державним тарифом. — Авт.). Людина може доплачувати за медичні послуги поза гарантованим державою пакетом, хоча б у приватних закладах. Саме співоплата допоможе реалізувати головний принцип, котрий декларували на початку реформи охорони здоров’я — гроші ідуть за пацієнтом. Багато пацієнтів хоче, щоб держава сплачувала приватним закладам частину коштів, а решту, яка не забезпечується державними тарифами, готові доплачувати самостійно. Наразі виходить, що, не запускаючи цю модель, ми якраз обмежуємо права пацієнтів, а не урівнюємо їх.
— Також, на мою думку, важливо впроваджувати систему добровільного медичного страхування, коли пацієнт має право використати страховку там, де йому зручно.
— Тож запроваджуючи такі механізми як співоплата, добровільне медичне страхування, формуючи економічно обґрунтовані тарифи, можна вибудувати систему медичної допомоги, де пацієнт має право реалізувати свій власний, а не нав’язаний вибір. Це питання вже назріло і перезріло, тому Асоціація приватних медичних закладів України ініціювала проведення круглого столу, до участі у якому ми запрошуємо і представників влади, і міжнародні організації, і приватників. Він відбудеться 25 квітня і стане нашим спільним проєктом з Американською торговельною палатою. Там ми обговоримо усі гострі теми, покажемо своє бачення чинних проблем та ініціюємо зміни, важливі для медичної галузі, української економіки і нашої держави в цілому.8
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