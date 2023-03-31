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Шоу-бізнес

Світлана Тарабарова народила, але не доньку

11:23 31 березня 2023
Світлана Тарабарова

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка скоро втретє стане мамою, заінтригувала прихильників в мережі. Вона повідомила, що народила. Але поквапилась запевнити, що не дитину, а нову роботу — «Дитячий альбом».

«Ми писали разом із нею під серцем, із малюками і я завжди прислуховувалася до їхніх підказок. Наш „Дитячий альбом“ — це наче швидка допомога для всіх матусь, бо тепер за настрій ваших сонечок буде відповідати музика, а вам більше не потрібно буде 1.000 разів повторювати „чистимо зуби“, „одягаємося“ та інші. Мами точно зрозуміють про що я», — так прокоментувала альбом Світалана й опублікувала відео з сином Іваном та донькою Марією.

Скоро в родині співачки з’явиться ще одна дівчинка. Світлана от-от має народити.

Артистка раніше зізнавалася, що третя вагітність дається їй не легко.

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