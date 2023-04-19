Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

«Противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись „живим щитом“. Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що за добу авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Як писали «ФАКТИ», армія країни-агресорки активно готується до контрнаступу ЗСУ. Декілька днів тому навіть з’явилася інформація, що нібито кремлівський фюрер, який з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну практично не покидає свій бункер, приїхав до окупованої частини Херсонщини. На оприлюдненому відео нібито путін цікавиться, поточною ситуацією на Херсонському та Запорізькому напрямках. Окупант готує резерв — до 200 тис. мобілізованих різного ступеня підготовки та забезпечення. Насамперед ці сили необхідні йому для оборони.

Фото: Генштаб ЗСУ

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