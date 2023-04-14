Неймовірна розв'язка на «Олд Траффорд» та сльози воротаря «Ювентуса» Щенсни: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 13 квітня, відбулися перші поєдинки ¼ фіналу Ліги Європи, яку минулого сезону виграв німецький «Айнтрахт».

Ліга Європи. ¼ фіналу. Перші матчі

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 2:2 (Забітцер, 15, 21 — Маласія, 84, у свої ворота, Магуайр, 90+2, у свої ворота).

На стадіоні «Олд Траффорд» зійшлися суперники, які у минулі роки завоювали 13 єврокубкових трофеїв на двох. Причому «Севілья» шість із семи своїх титулів взяла в Лізі Європи (Кубок УЄФА). Із сьомим, не виключено, доведеться почекати. Принаймні так здавалося до 85-ї хвилини, коли «МЮ» з першим «дублем» півзахисника збірної Австрії Забітцера впевнено вів у рахунку 2:0. Але потім сталося неймовірне: «Севілья» завдяки двом голам суперника… у свої ворота змогла врятуватися від поразки.

«Ювентус» (Італія) — «Спортинг» (Португалія) — 1:0 (Гатті, 74).

Долю першого протистояння колишніх клубів Кріштіану Роналду на користь «Юве» вирішив гол захисника Гатті.

На жаль, на 41-й хвилині зустрічі у Турині стався неприємний епізод. Польський воротар «Ювентуса» Войцех Щенсни у розпал гри схопився за груди в районі серця. Через деякий час до нього підійшли лікарі, а поляк почав плакати і достроково покинув поле.

«Байєр» (Німеччина) — «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — 1:1 (Вірц, 83 — Боніфас, 51).

«Феєноорд» (Нідерланди) — «Рома» (Італія) — 1:0 (Віффер, 54). На 43-й хвилині Пеллегріні («Рома») не реалізував пенальті.

Минулого сезону роттердамці, які відвантажили в 1/8 фіналу поточного турніру 7 (!) м'ячів «Шахтареві», та підопічні Жозе Моуріньо зустрічалися у фіналі Ліги конференцій, і тоді успіх посміхнувся «Ромі» (1:0). Шанс поквитатися випав лідеру чемпіонату Нідерландів менше ніж за рік. Перший крок зроблено на стадіоні «Де Кюйп». На нереалізований наприкінці першого тайму римлянами пенальті господарі поля відповіли влучним ударом півзахисника Віффера, який, до речі, і заробив цей 11-метровий у свої ворота.

Чвертьфінальні матчі у відповідь Ліги Європи будуть зіграні 20 квітня.

Цього ж вечора відбулися перші поєдинки ¼ фіналу Ліги конференцій: «Гент» (Бельгія) — «Вест Хем» (Англія) — 1:1 (Кюйперс, 57 — Інгс, 45+2), «Лех» (Польща) — «Фіорентина» (Італія) — 1:4 (Вельде, 20 — Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Іконе, 63), «Андерлехт» (Бельгія) — АЗ (Нідерланди) — 2:0 (Мурільо, 22, Ашимеру, 70), «Базель» (Швейцарія) — «Ніцца» (Франція) — 2:2 (Амдуні, 26, з пенальті, 71 — Моффі, 38, 45 +1). Матчі у відповідь намічені на 20 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у Лізі чемпіонів обіграв «Челсі», а «Мілан» виявився сильнішим за «Наполі».

Фото Twitter UEFA Europa League, ФК «Ювентус»

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