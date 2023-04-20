Генсек НАТО прибув до Києва: що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва. Його помітили у центрі столиці.

Про це повідомив The Kyiv Independent.

Столтенберга помітили на Михайлівській площі у центрі столиці. Генсек НАТО вшанував пам'ять загиблих українських військових.

«Уранці 20 квітня генерального секретаря НАТО помітив журналіст Kyiv Independent під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва», — зазначено в повідомленні.

Ймовірно, генеральний секретар НАТО у Києві проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що завтра відбудеться одинадцята зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн». Цього разом вона буде очною та пройде на однойменній військово базі в Німеччині.

Напередодні «Рамштайну» міністр оборони України Олексій Резніков нагадав, що Україна хоче створити надійну систему ППО, а для цього необхідні сучасні винищувачі.

При цьому у Пентагоні наголошують, що пріоритетами військової допомоги Україні залишаються засоби ППО, артилерія та бронетехніка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна всіма силами виборює перемогу не лише для себе, а й для всієї антивоєнної коаліції. А для цього нам необхідно оперативне постачання зброї та снарядів вид західних партнерів, щоб прискорити нашу спільну перемогу.

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