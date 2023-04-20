Депутати пропонують збільшити ряд штрафів для водіїв: за які порушення доведеться платити більше

В Україні планують підвищити штрафи для водіїв та запровадити покарання для пасажирів.

Про це йдеться у законопроєкті № 9210.

Автори документа посилаються на те, що однією з причин виникнення ДТП може бути кермування автівками, які мають технічні несправності, самовільно чи технічно погано переобладнані, не відповідають технічним параметрам виробника.

За це передбачається зростання штрафу у 2,5 раза, тобто до 850 грн (замість 340 грн).

Таке саме порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажу або пошти, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн (замість нинішніх 680 грн).

За керування машиною без чинного сертифіката відповідності технічним нормам — штраф 850 грн.

Крім того, пропонується запровадити покарання для пасажирів, які не використовують шоломи або ремені безпеки — штраф у сумі 510 грн (зараз відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть водії).

Планується заборонити експлуатацію транспортних засобів, ввезених з-за кордону, які не мають документів, що засвідчують відповідність авто вимогам технічних регламентів (від «Євро-2» до «Євро-6») та екологічних норм.

Раніше повідомлялось, за яке порушення Правил дорожнього руху водіїв не каратимуть з 1 травня.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram