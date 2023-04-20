Рада збирається повернути нульове розмитнення авто, але не для всіх: що відомо

За час повномасштабної російської агресії багато українців втратили свої домівки та автомобілі. Народні депутати пропонують повернути нульове розмитнення для фізичних та юридичних осіб, машини, яких вкрадено чи знищено через війну, за умови надання підтверджувальних документів.

Законопроєкт зареєстрував народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Гривко, пише «Судово-юридична газета».

Документом пропонується доповнити перехідні положення Податкового кодексу пунктом щодо пільгового ввезення автівок (у кількості, яка не перевищує кількості вкрадених\знищених авто у період воєнного стану) за умови надання підтверджувальних документів.

Зокрема, підтвердженням викрадення автівки слугуватиме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про викрадення транспортного засобу.

При цьому зазначену заяву автовласник має подати не пізніше спливу одного місяця з моменту припинення бойових дій на відповідній території.

Також потрібний акт чи висновок про оцінку, яким встановлено, що транспортний засіб не підлягає відновленню.

Нагадаємо, нульове розмитнення авто в Україні було скасовано ще минулого року.

Раніше парламент підтримав проєкт закону, який визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло.

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