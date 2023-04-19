Німецький дипломат закликає «викластися на повну» у питанні військової допомоги Україні

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен та колишні радники з питань зовнішньої політики та безпеки США, Великої Британії, Франції та Італії закликали Захід «викластися на повну» у наданні військової підтримки Україні. Як написали експерти з питань безпеки в гостьовій статті для «Tagesspiegel», нинішній рівень поступової і нерішучої військової підтримки призведе лише до патової ситуації на полі бою. Гойсґен і його колеги підкреслили, що перемога України не була запрограмована. Україні потрібні танки, ракети більшої дальності і бойові літаки.

Це необхідно для того, щоб у поєднанні з цими системами озброєнь провести успішний контрнаступ, розчистивши шлях для української перемоги і успішних переговорів про мир на прийнятних умовах.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні, — пишуть автори статті. - Ми повинні надати їй зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відбити агресивну війну росії. Свобода має бути захищена. Що швидше путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то скоріше можна буде досягти миру і припинити страждання українського народу».

Автори статті також радять не довіряти Пекіну щодо можливих мирних переговорів. Китай вже підтримує зусилля путіна, постачаючи йому нелетальну зброю і дозволяючи Північній Кореї постачати зброю до росії.

«Президент Китаю Сі Цзіньпін також зацікавлений у збереженні путіна при владі», — вважають вони.

Окрім Гойсґена, гостьову статтю написали колишній радник Обами Джеймс Джонс, колишній Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації і французький військовий радник Стефан Абріал, колишній радник з питань зовнішньої політики Італії Стефано Стефаніні і Саймон Макдональд, колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю німецьким і французьким журналістам жорстко висловився щодо можливих переговори з росією про припинення бойових дій.

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