«Синець у вас під оком або пошкоджене крило авто можуть бути підставою»: адвокат про правила перевірки документів

Багатьох українців турбує, чи зобов'язана поліція при перевірці документів доводити підставу: наприклад, що ви вчинили правопорушення чи маєте намір його вчинити, чи схожа особа перебуває у розшуку (як діяти, коли військові вимагають надати документи, читайте тут). Відповіді на ці запитання дав адвокат Роман Сімутін та пояснив, що повинен пред’явити правоохоронець, аби довести законність перевірки документів.

«Варто нагадати, що підстави перевірки документів визначені ст. 32 ЗУ «Про Національну поліцію», — зазначає адвокат. — Якщо особа перебуває у розшуку, тоді патрульний повинен це аргументувати, показавши конкретний письмовий документ — орієнтування, де, зокрема, вказано: за що розшукують особу, який орган оголосив розшук, за якими зовнішніми ознаками тощо. Гіпотези та ймовірність поліцейський може залишити собі, а ви крокуйте далі. Без папірця він не поліція.

Якщо особа вчинила або має намір вчини правопорушення — це теж підстави для перевірки документів. Підтвердження вчинення правопорушення — це коли впіймають на місці злочину або надійшло повідомлення про правопорушення до відділку. Наберіть 102 і запитайте, чи є інформація про вчинення правопорушення у вказаний правоохоронцем період часу та районі.

Якщо особа перебуває на режимному об’єкті, гадаю, що тут все зрозуміло, окрім спецстатусу блокпостів, які утворюються наказом командування та коменданта. Якщо в особи є засоби та речі, обіг яких обмежений або заборонений — наркотики чи зброя, дана підстава одна з найбільш розмитих і неконкретизованих. Бо якщо у вас заборонена річ, то про яку перевірку паспорта йде мова? Потрібно негайно затримувати! Та якщо ви несете мисливську зброю, то поліціянт може обґрунтовано перевірити ваші документи, адже для зброї потрібен дозвіл.

Якщо особа опинилась на місці вчинення правопорушення або ДТП, це найбільш конкретизована підстава, яка не потребує пояснень. Якщо у вас під оком синець або у вашого авто пошкоджено крило, формально — це може слугувати підставою. Проте необхідна конкретика: до якого правопорушення ви причетні? Знов-таки, якщо поліцейський наполягає, зателефонуйте на 102 і запитайте за орієнтування про вчинені за останній час в такому то районі правопорушення".

Роман Сімутін додає, що він зовсім не проти перевірки документів. Але цим часто зловживають, зокрема при врученні повісток.

«Потрібна поголовна перевірка документів усіх громадян на час війни? Тоді хай парламент внесе зміни до лише одного закону. Однак ні, потрібно зробити це абияк і роздраконити людей, порушуючи закон і чужі права, а там — як буде», — обурюється юрист.

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