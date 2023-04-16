Водія звинуватили у п’яному водінні, використовуючи несертифікований апарат: випадок в Україні непоодинокий

Городнянський районний суд Чернігівської області визнав винним водія у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, призначив штраф та позбавив прав. Апеляція залишила вирок у силі, проте захисник кермувальника Роман Сімутін, який раніше давав поради, як діяти водіям при обвинуваченні у п'яному водінні , переконує — освідчували чоловіка на стан сп’яніння драгером «Алкофор 505». І коли водій попросив надати сертифікат відповідності приладу, йому відмовили. Адвокат подав запит до Держлікслужби щодо реєстрації драгера на території України і з'ясував, що прилад не зареєстрований на території України.

Інцидент стався 23 липня 2022 року. Чоловік керував автомобілем МАN й був зупинений на блокпосту для перевірки документів на автодорозі Городня — Чернігів. Поліцейські запідозрили водія у тому, що він п'яний. У матеріалах справи вказано, що водій не заперечував факт вживання ним пляшки пива у той самий день. Проте адвокат з цим не згоден.

«Результат тесту, який проводився працівниками поліції спеціальним технічним засобом -1,027% проміле. Коли ж водій став наголошувати, що не довіряє показникам драгера, його повезли до лікарні, — розповів „ФАКТАМ“ адвокат Роман Сімутін. — Там медики освічували чоловіка на стан сп'яніння драгером „Алкофор 505“. Він показав 1,39% проміле. На долученому до справи відео зафіксовано, що водій просив надати сертифікат відповідності прилада, але йому відмовили. Натомість склали протокол і передали справу до суду. В результаті суд виніс рішення: визнати винним, оштрафувати на 17 тисяч гривень і на рік позбавити водійських прав».

Не погодившись із рішенням першої інстанції, адвокат із клієнтом звернулись до Чернігівського апеляційного суду, там постанову залишили без змін.

«В апеляційній скарзі я просив постанову суду скасувати, а провадження щодо водія закрити на підставі відсутності у діях останнього складу адміністративного правопорушення. Адже вважаю незаконним та недійсним проведення огляду на стан сп'яніння, оскільки для підтвердження стану сп'яніння використовувався прилад „Алкофор 505“, який не допущений в Україні для офіційного використання», — каже адвокат.

У судовому засіданні сімейна лікарка Городнянсько міської лікарні пояснила, що перебування особи у стані сп'яніння підтверджувалося результатом тестування з використанням приладу «Алкофор 505», який наявний та постійно використовується в приймальному відділенні лікарні і пройшов повірку. Під час апеляційного розгляду судді дійшли до висновку, що газоаналізатор «Алкофор 505» має сертифікат калібрування та за свідоцтвом від 17.05.2022 пройшов повірку законодавчо врегульованого засобу вимірювальної техніки. А посилання захисника на недійсність результатів приладу, на думку суду, є безпідставними.

«Відповідно до переліку технічних засобів, до спеціальних технічних засобів для проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння належать газоаналізатори „AlcoQuant 6020“, „Alcotest 6510“, „Alcotest 6810“, „Alcotest 6820“, „Alcotest7410 Plus com“, „Алконт 01“, який надалі був розширений та до нього внесений газоаналізатор „Алкофор“. Усі види вказаних газоаналізаторів зареєстровані та внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення згідно з переліком, затвердженим наказом державної служби України з лікарських засобів від 29 грудня 2014 року № 1529, — такого висновку дійшли судді Чернігівського апеляційного суду. — На даний час ведення цього реєстру скасовано. Газоаналізатор „Алкофор 505“ відповідає затвердженому типу, був зареєстрований в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки і отримав „Сертифікат про затвердження типу засобів вимірювальної техніки“ від 30 березня 2015 року. Газоаналізатор „Алкофор“ зареєстрований в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером. Крім того, газоаналізатор „Алкофор“ пройшов процедуру оцінки відповідності ДП „Укрметртестстандарт“ та отримав Сертифікат перевірки типу, який чинний до 28 листопада 2027 року».

То ж апеляційну скаргу адвоката водія залишили без задоволення, а постанову Городнянського районного суду щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП — без змін. Натомість у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками мають іншу думку.

«Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабміну від 02.10. 2013 року встановлені вимоги, які поширюються на медичні вироби та допоміжні засоби до них, — пояснює Ігор Хотенюк, перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. — Пунктом 41 Технічного регламенту визначено, що орган з оцінки відповідності інформує, зокрема, Держлікслужбу про всі видані, змінені, доповнені, тимчасово припинені, відкликані або відхилені сертифікати відповідності. Станом на сьогодні інформації від органів з оцінки відповідності щодо газоаналізатора «Алкофор 505» виробництва КНР, до Держлікслужби не надходило. В реєстрі відсутня інформація щодо осіб, відповідальних за введення медичних виробів в обіг, а саме газоаналізатора «Алкофор 505».

Чи дійсно правоохоронці можуть використовувати газоаналізатор «Алкофор 505» під час освідування водіїв — з цим питанням ми звернулись до патрульної поліції. Проте відповідь отримали коротку.

«Співробітники патрульної поліції не користуються алкотестерами, які є забороненими у використанні чи на які відсутні дозволи, — каже речниця патрульної поліції Тетяна Фіщук. — Ми чітко дотримуємось закону».

Додамо, що у судовому реєстрі ми знайшли десятки схожих справ, і в кожній із них судді брали до уваги показники саме «Алкофора 505».

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