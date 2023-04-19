Від чого залежить розмір виплат військовим, які отримали інвалідність через службу: зроблено важливе роз'яснення

Українські захисники мають право на виплати у разі поранення чи отримання інвалідності.

Про особливості виплати у разі встановлення інвалідності військовослужбовця пише Military Media Center.

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Якщо інвалідність військовослужбовця (крім строкової служби) настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання, яке він дістав під час виконання обов’язків військової служби (чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин), допомогу виплачують у розмірі:

400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність, — у разі встановлення інвалідності I групи (1 073 600 грн);

300-кратного прожиткового мінімуму — II групи (805 200 грн);

250-кратного прожиткового мінімуму — III групи (671 000 грн).

Виплата військовослужбовцю (крім строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, нараховується у розмірі:

120-кратного прожиткового мінімуму — I групи (322 080 грн);

90-кратного прожиткового мінімуму — II групи (241 560 грн);

70-кратного прожиткового мінімуму — III групи (187 880 грн).

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Військовослужбовцям строкової служби, військовозобов’язаним або резервістам, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність яких настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного їм під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, допомогу виплачують у розмірі:

322 080 грн — для І групи інвалідності;

241 560 грн — для ІІ групи інвалідності;

187 880 грн — для ІІІ групи інвалідності.

Раніше у Міністерстві у справах ветеранів повідомляли, що на виплати від держави можуть розраховувати особи, які надавали волонтерську допомогу ЗСУ або іншим силовим підрозділам та під час захисту й оборони нашої держави отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або травми).

Фото зі сторінки Командування Медичними силами ЗСУ

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