Майже 700 окупантів, 10 дронів та збита «зірка смерті»: названо втрати ворога за добу

Протягом минулої доби російські окупанти знов атакували Україну. Вони завдали 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосували 26 БпЛА типу «шахед-136», 21 з них знищено нашими захисниками.

Крім того, російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генштабі.

Основні наступальні дії росіяни ведуть на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Завдяки ефективним діям українських військових було знищено:

- особового складу — 184 420 (+670) осіб,

- танків — 3667 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7120 (+10) од,

- артилерійських систем — 2825 (+6) од,

- РСЗВ — 539 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2386 (+10),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5707 (+15) од,

- спеціальної техніки- 332 (+2).

У коментарях читачі дякую воїнам за захист, а також жартують, до якої категорії вони віднесли збиту «Зірку смерті», маючи на увазі незрозуміле явище, яке відбувалося напередодні в Києві.

Останнім часом у ЗМІ та мережі постійно обговорюють наступ ЗСУ. У Міноборони вже заявили, що терміни контрнаступу українських сил багато в чому залежать від погоди. Він може початися приблизно у середині травня. Водночас напрямок головного удару буде визначено Генштабом за тиждень до старту.



Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що майбутній контрнаступ ЗСУ буде несподіваним та швидким.

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