Зовсім не «душка»: королівський експерт розповів про «запальний» характер принца Вільяма

Незважаючи на позитивні характеристики, які майбутній король Великобританії принц Вільям заслужив у суспільстві, у прямого спадкоємця британського престолу дуже запальна вдача, і з ним буває непросто мати справу.

Про це написав експерт з життя королівської сім'ї Роберт Джобсон у своїй новій книзі «Наш король: Чарльз III — розкриття людини та монарха», пише британське видання.

За словами експерта, це часто проявляється у спілкуванні принца з батьком.

«Король теж запальний, але спалахи гніву продовжуються недовго, він швидко остигає. Він може засмутитися і розлютитися, але потім про це все забувають. А ось із Вільямом про це рідко забувають», — пише Джобсон.

За словами Джобсона, Чарльза III шокує характер обох його синів. Особливо монарх засмучується, коли вони прилюдно з'ясовують стосунки. Він знає, що вони обидва вольові і навіть уперті. Їх конфлікт було б дуже важко врегулювати, і він може вплинути на монархію. Іноді рівень напруги між його синами, а також щодо нього самого, шокує Чарльза.

Можливо, саме впертими характерами принців зумовлено те, що брати не збираються миритися навіть під час коронації свого батька, яку Гаррі все ж таки відвідає. Раніше про це повідомили королівські інсайдери. Уточнюється, що Гаррі приїде до Лондона без Меган та дітей. Вони залишаться у США. І хоча Гаррі планує зустріч із батьком, у його графіку при відвідинах Великобританії не заплановано зустріч із Вільямом. Більше того, під час коронації вони сидітимуть так, щоби не перетинатися один з одним.

Нагадаємо, 2 травня єдиній дочці Кейт Міддлтон та принца Вільяма, принцесі Шарлотті, виповнюється 8 років. Цього ж дня призначено генеральну репетицію коронації Карла III. Подружжя не хоче, щоб такий збіг обставин завадив святу. Через це Кейт та Вільям будуть присутні лише на самому початку репетиції. Потім вони повернуться до Віндзорського замку, щоб влаштувати вечірку з друзями для юної принцеси.

Раніше «ФАКТИ» писали, що король Чарльз ІІІ здивував добіркою фотографій для коронації.

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