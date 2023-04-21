ЗСУ знищили черговий «рій» камікадзе: у ніч на 21 квітня дрони намагалися атакувати Київ

Протягом минулої доби російська федерація завдала 23 авіаційних удари. Ворог вчергове застосовував іранські дрони-камікадзе — у ніч проти п`ятниці, 21 квітня українські захисники знищили вісім БпЛА типу «Шахед-136».

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, також зс рф здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

За даними керівника КМВА Сергія Попка, ворог спрямував на столицю баражуючі боєприпаси після 25-денної перерви. «З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА „Shahed“. На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент — без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється», — додав він.

Останнім часом ворог активізував застосування дронів-камікадзе, які запускали по українським населенним пунктам кілька днів поспіль. Так, 18 квітня було завдано удару з повітря по Слов`янську — застосовувалися і БПЛА, і ракети. 19 квітня під ударами опинилися Одещина та Запорізька область. Наступного дня підрозділи Сил оборони України звітували про збиття 21 дрону з 26-ти. Також 20 квітня було завдано авіаудару по багатоповерхівці у Вугледарі Донецької області.

На лінії зіткнення противник ціною великих втрат продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на цих ділянках було відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосердження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

Станом на ранок 21 квітня, втрати ворога в живій силі перевищили 185 тисяч військовослужбовців убитими. За добу було ліквідовано понад 20 одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

Раніше старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді називав умови успішного контрнаступу Сил оборони України, зазначаючи, що перший його день може стати найдовшим та багато в чому визначить розвиток подій.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ

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