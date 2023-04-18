Стверджували, що Україна повинна перестати існувати: на Донеччині судитимуть пару правоохоронців-зрадників

На Донеччині працівники Держбюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо двох так званих «помічників прокурора Володарського району генеральної прокуратури днр».

Ці мешканці Нікольського району Донецької області — подружжя — підтримали прихід агресорів ще у березні 2022 року, тож почали їм допомагати.

Чоловік для «зміцнення» окупаційної влади в інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів публічно висловлював зневагу до правоохоронної системи України, де разом із дружиною працював до ворожого повномасштабного вторгнення, і також активно просував наративи рф про те, що наша держава не повинна існувати.

Нині обоє обвинувачуються у колабораціонізмі (частина 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України), а чоловік — ще й у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

У випадку доведення провини підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, констатують у ДБР.

Нині справу вже передано до суду, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

А тим часом на Вінничині співробітники СБУ затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, яка після захоплення селища ворогом однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно пішла працювати до місцевої окупаційної «адміністрації».

Фото ДБР



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