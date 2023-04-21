«Зняли кілька скальпів»: два матчі київського «Динамо» потрапили до престижного рейтингу Ліги чемпіонів

Авторитетний британський журнал FourFourTwo, що включив Лобановського та Луческу до топ-10 тренерів, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів, склав черговий рейтинг найпрестижнішого клубного турніру Європи. До десяти найбільш сенсаційних матчів в історії чемпіонської Ліги потрапили два поєдинки за участю київського «Динамо».

Першим із них став виїзний матч групового турніру-1997/1998 проти каталонської «Барселони», в якому «біло-сині» розгромили іменитого суперника — 4:0.

«Коли „Динамо“ обіграло „Барсу“ з рахунком 3:0 удома, розчарування на „Камп Ноу“ не здавалося таким фантастичним, але навіть у найжахливіших кошмарах команда Ван Гала не чекала подібного. Шевченко зробив хет-трик у першому таймі, а Лобановський спостерігав за тим, як його команда летить до перемоги з рахунком 4:0», — так піднесли спогади про поєдинок журналісти видання.

Другим матчем, відзначеним упорядниками рейтингу, стала домашня гра з «Реалом» у чвертьфіналі-1998/1999, у якій кияни перемогли чинного володаря трофею — 2:0.

«Під час свого вражаючого виходу до півфіналу вони зняли кілька скальпів, але у чвертьфіналі вони обіграли чинного переможця Ліги чемпіонів „Реал“. Команда продемонструвала тактичну майстерність Лобановського у найкращому вигляді. Шевченко знову показав себе снайпером, готовим розгромити „Реал“ (в тому сезоні український форвард став поряд із нападником „МЮ“ Дуайтом Йорком найкращим бомбардиром турніру, забивши 8 м'ячів. — Авт.), але це була команда, механізми якої працювали без збоїв протягом усього матчу», — зазначили представники FourFourTwo.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» потрапило до рейтингу найбільш культових команд, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів.

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