«Собака сам себе вкусив за хвіст»: у Зеленського відреагували на вибух у Бєлгороді (відео)

В Україні посадовці відреагували на вибух у Бєлгороді, на який впала російська бомба — в міноборони рф стверджували, що сталася «нештатна ситуація».

Так, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. «Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску», — зазначив він.

«Цієї ночі в Бєлгороді собака вкусив сам себе за хвіст: у гонитві за знищенням UA росія може знищити себе. „Шлєпками і хлопками“. Не можна допустити, щоб об’єднані сили UA і союзників з передовими технологіями, стандартами НАТО програли нікчемній корумпованій радянській армії», — написав у соцмережі радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що російські пабліки писали не про вибух, а якийсь «ляп» («шлепок» російською). Втім, одно з відео, яке виклали у мережу, свідчить про те, що вибух таки був. На кадрах добре показаний «прильот» поблизу припаркованої автівки, яка під час вибуху взлітає у повітря та приземляється на кришу магазину.

Нагадаємо, що минулої осеня на багатоповерхівку в російському Єйську впав військовий літак рф з боєкомплектом — відео викладали у мережу.

Фото — скріншот

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