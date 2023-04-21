Польща не планує відновлювати залізничне сполучення з білоруссю

Польща продовжила заборону на залізничні пасажирські перевезення до білорусі до 30 квітня. Про це повідомляє Rynek Kolejowy.

Відповідно до польського законодавства, перевізники все ще не можуть здійснювати пасажирські перевезення до білорусі залізницею. Уряд продовжив дію постанови з цього питання, яка формально пов'язана з пандемією COVID-19.

Пасажирські поїзди з Польщі до білорусі не курсують з березня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу. Тоді уряд запровадив різні обмеження на пересування, в тому числі до країн, що не є членами ЄС, і хоча переважна більшість обмежень перестала діяти кілька місяців тому, вони все ще залишаються чинними.

Міністерство інфраструктури Польщі заявляє, що не буде запускати сполучення з Гродно, Брестом, Мінськом та іншими білоруськими напрямками в нинішньому розкладі, що діє до середини грудня цього року.

Наразі важко очікувати на відновлення сполучення після завершення пандемії. Складні відносини Варшави з Мінськом, ймовірно, залишаться такими принаймні до завершення російсько-української війни, в якій білорусь стала на бік росії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у нападі на білорусь, який нібито готується, лукашенко звинуватив Польщу та інші країни НАТО, які планують задіяти для цього діячів білоруської еміграції.

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