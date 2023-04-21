Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 8 із них було знищено нашими захисниками. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби захисниками України були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь російської федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. Водночас, відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим», — повідомили в Генштабі.

За поточну добу авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше окупанти заборонили колаборантам вільне пересування на окупованій Херсонщині.

Фото: Генштаб ЗСУ

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