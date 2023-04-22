Україна із «золотом» Грушиної-Акобії та Коляденко блискуче виграла медальний залік чемпіонату Європи (відео)
Просто чудово виступила на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Загребі (Хорватія) жіноча збірна України, яка минулого року сенсаційно здобула Кубок світу.
Першою з українок на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднялася 23-річна уродженка Полтавської області Аліна Грушина-Акобія (вагова категорія до 57 кг), яка у вирішальній сутичці перемогла Жалу Алієву з Азербайджану. Для нашої борчині це четверта нагорода ЧЄ у кар'єрі (два «золота», одне «срібло» та одна «бронза»).
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Переможний почин подруги по команді підтримала бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ірина Коляденко, яка свого часу подарувала свою нову квартиру тренеру. У фіналі вагової категорії до 62 кг спортсменка з Ірпеня перемогла норвежку Грейс Буллен та стала дворазовою чемпіонкою Європи (плюс одна «бронза» ЧЄ).
Загалом у столиці Хорватії наші дівчата здобули шість нагород і вдруге поспіль виграли загальнокомандний залік, цього разу випередивши збірні Румунії та Болгарії. Окрім «золота» Грушиної-Акобії та Коляденко, у колекції української збірної — «срібло» Оксани Лівач (до 50 кг), Юлії Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алли Белінської (до 68 кг), а також — «бронза» Тетяни Сови-Ріжко (до 65 кг).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Василь Михайлов приніс Україні першу за 10 років золоту медаль європейської першості.
Фото UWW98
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