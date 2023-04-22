Михайло Поплавський відзначив 30-ті роковини ректорства в університеті культури

В університеті культури відбулася епохальна подія — 30-річчя ректорської діяльності Михайла Поплавського.

Професорсько-викладацький склад, студенти та випускники університету культури влаштували ювіляру справжнє свято.

Зустрічали Михайла Поплавського оплесками, квітами та вигуками «Вітаємо!», «Браво!», «Многая літа!».

Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти — презентували документальний фільм «Ректор. Університет майбутнього», в якому розповіли про досягнення університету та втілені новаторські стратегії розвитку ЗВО. Охарактеризували його як візіонера, топ-менеджера, наставника, трендсеттера.

Михайло Поплавський подякував молодим людям, акцентувавши, що університет культури — це справа його життя.

«Київський університет культури — це вуз майбутнього, креативний інноваційний освітній простір із сучасними професійно-практичними лабораторіями. Ми знищили кордони між теорією та практикою та працюємо на перспективу розвитку української освіти. Віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність — все це дозволяє нашим студентам сьогодні будувати та творити світ завтрашнього дня» , — сказав ювіляр.

Успіх вишу базується, за словами ректора, на любові до студентів, потужного професорсько-викладацького складу, інноваційних програм навчання, комунікаційних стратегій, успішного діджитал-маркетингу та агресивного інформаційно-комунікаційного медіаменеджменту.

З нагоди 30-річного ювілею Михайло Михайлович презентував нову книгу «Невідомий Поплавський». Укладачі видання розкрили психологічні аспекти феноменальної особистості.

Автор літературного запису Сергій Товстенко та психолог Галина Кот зазначили: «Про таких людей говорять self-made man, „один на мільйон“, „феномен“, „унікум“, „людина-парадокс“… У книзі „Невідомий Поплавський“ йдеться про сутнісні психологічних засадах непересічної особистості ректора університету культури Михайла Поплавського, дається глибокий психологічний аналіз „генетичних“ і особистісних передумов, що склалися, його невгамовної енергії та оптимізму, успішності, результативності та популярності».

На урочистості, присвяченій ювілею, команда ректора презентувала оновлений персональний сайт Михайла Поплавського — poplavskiy.com. Його дизайн розробляли топові фахівці у Лондоні та Сан-Франциско, програмували у Швейцарії, а талановиті українські програмісти інтегрували цей проект. Під час створення сайту використовували елементи унікальної анімації, а головне — зробили його зручним для користувача будь-якого віку — можна гортати чи свайпити.

Камертоном заходу стала прем'єра концертного кліпу на пісню «Роки летять», слова якої написані штучним інтелектом.

«Роки безупинно так летять

А я люблю свою життя

А я люблю своє життя і минуле

Здіймаю очі в небеса

У житті — свобода і краса

І шкірну мить щасливим з вами буду»

Відеоробота наскрізь просочена руховою енергетикою артиста та любов'ю до життя.

«Університет культури — місце щасливих людей. Світ змінюється. Життя продовжується. Роки летять», — сказав Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський — доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ «Українська пісня року», виконавець та популяризатор українських пісень.

Повний кавалер ордена «За заслуги» (2000 — III ступеня, 2001 — II ступеня, 2007 — I ступеня), триразовий лауреат національної премії «Людина року», п'ять років поспіль (1997, 1998, 1999, 2000, 2001). «Ректором року».

Фото Instagram Михайло Поплавський @poplavskiy_michail

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