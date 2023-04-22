Найкращий татко в світі: Максим Галкін показав вихідні з дітьми

Повернувшись ненадовго з гастролей додому, гуморист Максим Галкін користується кожною можливістю для того, щоб поспілкуватися з дітьми Лізою та Гаррі.

Напередодні шоумен опублікував милий ролик, на якому видно, які щирі радісні емоції відчувають Ліза і Гаррі від часу з батьком.

«Ось вона, радість», — підписав кадри телеведучий.

У ролику знято прогулянку Галкіна зі спадкоємцями. Гаррі катається на велосипеді, а Ліза з татом ходять по пляжу.

Шанувальники захопилися роликом.

«Прості людські радощі. Миру і добра вам», «Такі чудові Гарік та Ліза. Нехай у них і у вас з Аллою буде добре!», «Галкіни-Пугачові, живіть, радійте і радуйте людей!» — пишуть артисту фоловери.

А вранці в суботу Максим розмістив у соцмережі новий знімок, на якому сидить разом з дітьми на східцях свого дому.

Цього разу юморист супроводив його лише смайликом і вказав геолокацію — Ізраїль, Тель-Авів.

Але все одно змімок отримав масу позитивних коментарів та «сердечок».

«Красунчики! Прекрасні дітки! Щастя вашій родині!», «Прекрасні! Ось так треба жити заради сім'ї та дітей, а не війни розводити», «Найкращий тато», — коментують читачі.

Нагадаємо, що напередодні фани із захватом зустріли й фото, на якому Алла Пугачова позує разом із похресницею, племінницею гумориста Аліною Галкіною.

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