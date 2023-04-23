«Кожна російська схема, яка дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні», — Зеленський про важливість нового пакету антиросійських санкцій

Відучора, 22 квітня, набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію й підтримує її. Про це у щоденному відеозверненні нагадав президент Володимир Зеленський.

Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК — підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії — виробники зброї, комплектувальних тощо.

Інші два санкційні списки — це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції, тримають майно воєнних злочинців та залучені до знищення свободи як на території самої рф, так і на нашій землі.

Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема, щодо синхронізації з партнерами, що є одним з ключових поточниз спільних завдань.

«Завдання — прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору. Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти росії, що більше обмежень проти держави-терориста й усіх повʼязаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидшим буде й завершення агресії», — пояснив очільник української держави.

Він також констатував, що вже почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі, яка не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито «енергетичні» атомні проекти.

Адже будь-яка енергетика для Кремля — це зброя. Це доводить, зокрема, окупація Запорізької атомній станції, яку росія використовує саме як зброю для шантажу світу.

«Для шантажу катастрофою. І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста», — наголосив президент.

Нагадаємо, експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) впевнені у тому, що міжнародні санкції створюють дефіцит високоякісних іноземних компонентів і змушують москву замінювати їх менш якісними альтернативами, що прямо впливає на здатність росії виробляти, підтримувати і доставляти сучасні озброєння і технології на поле бою в Україні.

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