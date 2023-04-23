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«Армада дронів полетить на росію»: відомий астролог назвав дату переломної події у війні

11:14 23 квітня 2023
Рій дронів

Відомий український астролог Влад Росс очікує переломної події у війні вже на початку травня — тоді на росію полетить армада ударних дронів, які будуть націлені на російські склади з боєприпасами. Таку заяву астролог зробив у коментарі УНІАН .

Тим часом українські військові здійснюватимуть несподівані «вилазки» на територію країни-агресора.

«Не дивуйтеся, що наші зайдуть до Білгородської, Брянської областей і можуть обрізати постачання зброї на Донбас. Тобто вони візьмуть під контроль російський кордон», — пояснює Росс.

Також зірки зазначають, що у травні будуть передумови закінчення війни в Україні. Однак повне припинення бойових дій настане після смерті диктатора володимира путіна. Цього можна чекати вже влітку. Є ймовірність, що у кремлі відбудеться переворот і його вб'ють, після чого війна закінчиться.

Нагадаємо, що колега Влада Дмитро Уранус вважає, що війна в Україні закінчиться не 2023 року — небезпека для українців не зникне до лютого 2024 року. Іншої думки Ольга Медвецька («АстоВедмедка») — вона бачить можливість для завершення активної війни вже влітку 2023 року.

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