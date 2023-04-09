«Є ймовірність, що війна закінчиться цього літа»: відома астрологиня назвала важливі для України періоди

Астрологиня Ольга Медвецька, яка раніше прогнозувала, що навесні 2023 року відбудуться важливі для перемоги України події, вважає, що у великодні дні загроза масових обстрілів не є великою, проте вона посилиться ближче до 20-го числа квітня.

За її словами, це пов'язано з напруженим аспектом від Плутона, який є планетою руйнування та смерті, до Сонця, що символізує державність. «Також 20 квітня відбудеться сонячне затемнення, що саме по собі несе велику напругу та загрозу агресії. Небезпечними будуть три дні до 20 квітня і три дні після», — сказала вона в інтерв'ю «УНІАН» .

За прогнозом Медвецької, росія не зможе повторити наступ як у лютому 2022 року, країна-агресорка навряд чи вдасться і до ядерної зброї. Проте ядерна тема не зникне з порядку денного, особливо страх через загрозу застосування поширюватиметься ближче до 10 травня.

Вона стверджує, що війна в Україні може закінчитися шляхом поєднання військового звільнення нашої території від окупантів та змін устрою влади в самій росії.

«У росії буде невдоволення правлінням путіна. Воно зростатиме в народних масах і це матиме вплив на трансформацію влади в рф. Це не станеться швидко, знадобиться час, проте це неодмінно станеться. Швидше за все, після листопада 2024 року», — вважає астрологиня.

Ольга Медвецька також зазначила, що існує ймовірність завершення війни цього літа — планети стануть сприятливим чином, проте, чи зможуть люди скористатися такою можливістю — питання відкрите. Водночас вона впевнена, що, починаючи з травня цього року, справи підуть краще.

«Якщо говорити про закінчення всіх випробувань для України, то це станеться у лютому 2026 року, коли Сатурн змінить знак і перейде до Риб. Це не означає, що війна триватиме ще 3 роки — але цей час ще буде непростим для України», — додала астрологиня.

Раніше астроексперт Володимир Бадіян припускав, що військовий стан в Україні може бути скасований вже в 2023 році, проте на окремих територіях його продовжать надовго.

А астролог Дмитро Уранус вважає, що війна в Україні закінчиться не 2023 року. Він стверджував, що 7 березня завершився період особливого лихоліття для мирних жителів України, але не військових. Цей аспект найбільше виявлявся до 24 березня, а також він буде відчутним з 23 вересня до 15 грудня 2023 року. Повністю він розпадеться лише у лютому 2024 року.

Фото зі сторінки Міноборони України в соцмережах

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