Вдаримо куркумою по зайвій вазі: рекомендації та рецепти напоїв, які допоможуть схуднути

Окрім лушпиння подорожника, задля стимулювати схуднення навесні можна використовувати куркуму. Найцінніша у ній речовина — куркумін — здатна впливати на травлення та обмін речовин, а також стимулювати зниження потреби у солодкому. Все це досягається тому, що куркумін прискорює обмін речовин і сприяє виведенню зайвої рідини з організму.

Також куркума широко застосовується завдяки її антиоксидантним, протизапальним, протимікробним та протипухлинним властивостям.

Для приготування їжі спецію можна додавати в маринади, томатні соуси, заправки для салатів, м’ясні та овочеві страви, а для схуднення краще підій

Куркуму для схуднення рекомендовано приймати протягом місяця, а потім зробити перерву на 2−3 тижні.

Починати прийом куркуми з великих дозувань не варто, краще поступово додавати її у свій раціон. Також, оскільки куркумін погано поглинається кровотоком, доцільно споживати спецію з чорним перцем, який сприяє її засвоєнню.

Рецепти з куркумою для схуднення наводить канал «Здорова їжа».

Вода з куркумою натще: ½ чайної ложки куркуми додати до стакана теплої та негазованої води.

Чай з куркумою та корицею: налити в каструлю чашку води, додати корицю ½ чайної ложки. Кип’ятити, поки половина води не википить. Перелити у чашку та дати охолонути, після додати м’яту та куркуму (пів чайної ложки) та перемішати все.

Молоко з куркумою: нагріти молоко на середньому вогні не більше 4 хвилин, вилити в стакан і додати 1 чайну ложку куркуми, розмішати. Рекомендовано вживати перед сном.

Імбирний чай з куркумою: закип’ятити пасту з імбиру та куркуми, дати охолонути. Перед вживанням процідити.

Куркума з часником: в 90 мл води додати лимонний сік (1 столова ложка), куркуму (1 чайна ложка куркуми), часникову пасту (½ чайної ложки).

Нагадаємо, що куркуму іноді використовують і як …підживлення для огірків.

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