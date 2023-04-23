У Києві поліція примусово зупинятиме приватні маршрутки на час повітряної тривоги, — КМДА

У Києві під час повітряної тривоги поліція зупинятиме приватних перевізників, щоб пасажири могли пройти в укриття, адже за даними Департаменту транспорту КМДА, як мінімум 80% зупинок у Києві мають поряд хоча б підземні переходи, які можна використовувати для захисту.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

За його словами, департамент транспорту КМДА вже отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитувати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

Також у КМДА констатували, що у лютому — березні 2022 року, коли навколо Києва йшли активні бойові дії, люди самі йшли в укриття, а коли закінчилися активні бойові дії навколо міста, всі розслабилися, вирішивши, що війна на відстані 500 км.. Саме тому й вирішили залучити поліцію.

«Про це ми говорили з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги повинні зупиняти зокрема й приватних перевізників і вимагати від них захисту для населення», — цитує директора департаменту муніципальної безпеки КМДА УНІАН .

Тим більше, що зараз тренувальних повітряних тривог немає, тож жодного попередження про можливу небезпеку не можна ігнорувати.

Нагадаємо, раніше влада Києва пояснила, чи потрібно повторно платити за проїзд після відбою повітряної тривоги .

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