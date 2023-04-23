Нокаут у третьому раунді: український «Халк» зазнав першої поразки в кар'єрі (відео)

У польському Жешуві пройшов вечір боксу, в рамках якого відбувся поєдинок у суперважкій вазі між досі непереможним українцем Ігорем Шевадзуцьким на прізвисько Халк, який торік побив екссуперника Кличка, Джошуа та Ф'юрі, та Мартіном Баколе з ДР Конго.

Наш співвітчизник зазначав, що це перший великий бій у його професіональній кар'єрі. І, як засвідчив розвиток подій у рингу, уродженець Кривого Рогу виявився не готовим до цього іспиту. Суперник Шевадзуцького домінував зі стартового гонгу, відправивши українця в нокдаун у другому раунді.

Ігор підвівся, але протримався недовго. Серія потужних ударів Баколе у третій трихвилинці призвела до того, що рефері зупинив побиття нашого співвітчизника та присудив конголезцю перемогу технічним нокаутом.

Bakole round 3 stoppage pic.twitter.com/u0TKbspXWN — Steve Spevack (@SteveSpevack) April 22, 2023

Перемога додала Баколе стільки сміливості, що той заговорив про можливість битися з топовими боксерами суперважкого дивізіону. «Я зробив велику заявку. Я першим нокаутував цього хлопця, і тепер хочу битися з Уайтом, з Дюбуа, з Усиком. Чому б не вийти на бій із Усиком? Або Уайлдером. Я викликаю їх на бій, бо знаю — можу їх зупинити», — заявив конголезець прямо з рингу. І ніби сильно по голові не отримував…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик отримав суперника замість Ф'юрі та дізнався, скільки заробить за бій.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram