У Німеччині поїзд на повній швидкості врізався в автомобіль: загинуло троє людей (фото)

Вранці 23 квітня в Німеччині, звідки раніше евакуювали російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, регіональний пасажирський поїзд на великій швидкості врізався у легковий автомобіль. В результаті загинули троє людей — 22-річний водій чорної Toyota і дві дівчини, які були в машині. Їм було 20 та 22 роки відповідно, повідомляє Bild.

Трагедія сталася на залізничному переїзді в Нойштадті-ам-Рюбенберзі поблизу Ганновера. Автомобіль виїхав на переїзд незважаючи на червоне світло та закритий напівшлагбаум. Потяг врізався в Toyota і протяг її кілька сотень метрів.

У поїзді перебували 38 пасажирів та 4 співробітники залізниці. Один із пасажирів отримав легкі травми, машиніст не постраждав, проте йому була потрібна психологічна допомога.

Залізнична гілка Ганновер-Нінбург залишалася закритою протягом кількох годин. Це призвело до численних запізнень поїздів між Ганновером та Бременом.

Як писали «ФАКТИ», днями у Бучі під Києвом двоє людей одночасно потрапили під різні потяги.

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