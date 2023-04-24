Не погоджуйтеся з поліцією: названо порушення ПДР, за яке водія не мають права штрафувати

В Україні бувають випадки, коли водіям виписують штрафи, на які не варто погоджуватись. Йдеться, приміром, про штраф за відсутність аптечки в особистому авто.

У Правилах дорожнього руху України зазначається, що транспортний засіб заборонено експлуатувати, якщо в ньому немає медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та ін).

Але це правило не стосується легкових автомобілів, пише «Автотема» з посиланням на юристів.



«У жодному нормативному документі не передбачено штрафу за водіння особистого автомобіля без аптечки. Тобто автомобіля, який не використовується для надання послуг з перевезення пасажирів. Автомобіліст відбудеться лише попередженням», — зазначають юристи.

Водночас в автомобілях таксі аптечка повинна бути обов’язково. Інакше загрожує штраф 680 гривень.

Якщо водій повторить порушення, його позбавлять права керувати транспортним засобом терміном від 3 до 6 місяців або ж буде накладено адміністративний арешт терміном від 5 до 10 днів.

Як відомо, наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху можна перевірити онлайн та оплачувати їх за допомогою кількох ресурсів.

Раніше ми писали, за яке порушення водія можуть арештувати.

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