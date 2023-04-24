37.69 / 38.25 41.06 / 41.86
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не погоджуйтеся з поліцією: названо порушення ПДР, за яке водія не мають права штрафувати

11:50 24 квітня 2023
поліцейський

В Україні бувають випадки, коли водіям виписують штрафи, на які не варто погоджуватись. Йдеться, приміром, про штраф за відсутність аптечки в особистому авто.

У Правилах дорожнього руху України зазначається, що транспортний засіб заборонено експлуатувати, якщо в ньому немає медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена (мотоцикл, легкове або вантажне авто, автобус, мікроавтобус та ін).

Але це правило не стосується легкових автомобілів, пише «Автотема» з посиланням на юристів.

«У жодному нормативному документі не передбачено штрафу за водіння особистого автомобіля без аптечки. Тобто автомобіля, який не використовується для надання послуг з перевезення пасажирів. Автомобіліст відбудеться лише попередженням», — зазначають юристи.

Водночас в автомобілях таксі аптечка повинна бути обов’язково. Інакше загрожує штраф 680 гривень.

Якщо водій повторить порушення, його позбавлять права керувати транспортним засобом терміном від 3 до 6 місяців або ж буде накладено адміністративний арешт терміном від 5 до 10 днів.

Як відомо, наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху можна перевірити онлайн та оплачувати їх за допомогою кількох ресурсів.

Раніше ми писали, за яке порушення водія можуть арештувати.

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Ракам — позитивні емоції, Овнам — любовні зізнання, Рибам — цікаві пропозиції: гороскоп на день Кмітливого Щурика

водій

Названо порушення, за яке водія в Україні можуть арештувати

томати

Помідори просто божеволіють від цього: улюблене підгодовування томатів, від якого вони починають стрімко рости (відео)

Врожай огірків

Негайно дайте огіркам соду, і будете збирати врожай відрами до осені (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту