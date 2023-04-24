Електронна трудова книжка: як самостійно отримати витяг (інструкція)

З червня 2021 року в Україні запровадили електронну трудову книжку. Оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки — для цього у Пенсійному фонді України підготували докладну інструкцію. Дані про трудовий стаж застрахованох особи після 2004 року є у відповідному реєстрі.

На сайті ПФУ, маючи цифровий підпис, громадянин може в будь-який момент без відвідування відділення фонду дізнатися про свій страховий стаж. Крім того, скорочується ризик втратити або пошкодити паперову трудову книжку. Сервіс дозволяє за необхідності отримати витяг з електронної трудової книжки. Про те, як це зробити, розповіли автори «Юридичного порадника для ВПО».

Насамперед потрібно увійти до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, «Дії.Підпис» чи ID.GOV.UA.

В кабінеті треба обрати розділ «Електронна трудова книжка» (знаходиться зліва) та ознайомитися з даними. Далі обрати розділ «Комунікація з ПФУ» та натиснути «Запит на отримання електронного документа».

Після цього варто перевірити правильність інформації про вас, обрати тип звернення, надати згоду на обробку персональних даних та вказати свій мобільний телефон;

Після перевірки та заповнення всієї інформації натиснути «Надіслати до ПФУ».

У розділі «Мої звернення» можна побачити результат. За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день українське законодавство дозволяє робити внески в ПФУ особами від 16 років, наприклад, студентам, якщо їхні дані є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (якщо людина була хоч у якийсь період офіційно працевлаштована). Місяці, за які були сплачені внески, зараховуватимуться у страховий стаж.

Фото з мережі

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