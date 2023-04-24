Жодна важка техніка не рухається без шарикопідшипників. З вторгненням в Україну росія втратила своє найважливіше джерело комплектуючих. Підшипники є не лише в роликових ковзанах, пральних машинах і холодильниках, але й в автомобілях, літаках і танках: без шарикопідшипників сучасний світ буквально завмер би на місці. Саме цей універсальний компонент кожної галузі промисловості може стати дефіцитним у росії і перешкодити військовому виробництву Кремля, повідомляють експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Згідно з доповіддю, до вторгнення в Україну росія імпортувала більше половини всіх шарикопідшипників. У 2020 році цей показник становив 55%, причому більшість (17%) надходила з Німеччини — точніше, від автомобільного постачальника Schaeffler. Решту 38% росія імпортувала з інших європейських країн і Північної Америки, йдеться у звіті CSIS. Однак після лютого 2022 року західні постачальники пішли з російського ринку.

«Уряд США очікує, що цей ключовий компонент вже зараз буде в дефіциті в росії, що вплине на виробництво всіх транспортних засобів, таких як танки, літаки і навіть підводні човни», — пише CSIS. Він додає, що дефіцит також вплине на виробництво і ремонт поїздів, що особливо болісно для російської економіки, яка сильно залежить від залізничного транспорту.

«росія може замінити західні шарикопідшипники імпортом з Китаю або Малайзії, наприклад, і підтримувати свою військову економіку, — йдеться в доповіді, — але ці шарикопідшипники, швидше за все, будуть нижчої якості і менш надійні».

CSIS також бачить серйозні труднощі з постачанням інших критично важливих для війни компонентів для росії. Наприклад, танковий парк Кремля, швидше за все, суттєво втратить якість, оскільки країна більше не зможе отримувати оптичні системи, які важливі для захоплення цілей сучасними танками, йдеться в доповіді.

Схожа ситуація і з мікрочіпами, які росія не може виробляти самостійно, але які необхідні для сучасних систем озброєнь. Очевидно, Кремль вже деякий час намагається вирішити проблему мікрочіпів нетрадиційними методами. За даними CSIS, ситуація з двигунами, деталями двигунів і верстатами є не менш проблематичною: навіть до війни в Україні росія сильно залежала від західного імпорту в цих сферах; заяви про те, що зараз росія не залежить від західних ноу-хау у сфері виробничих технологій, неправдоподібні.

Економісти CSIS припускають, що за таких умов росія може виробляти близько 20 бойових танків на місяць. Однак цей показник контрастує з втратами щонайменше 148 танків на місяць в Україні, йдеться у звіті з посиланням на дані проекту Oryx, який перераховує лише ті втрати, які задокументовані фотографіями. Таким чином, реальні втрати путінських військ, ймовірно, набагато вищі.

«ФАКТИ» раніше писали про те, що у росії через санкції проблеми з виробництвом нової зброї, вважає CSIS.

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