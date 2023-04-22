Україна посилює атаки на засоби радіоелектронної боротьби

Масове збільшення кількості атак на розвідувальні радари та інші російські засоби радіоелектронної боротьби вказує на неминучий контрнаступ з боку України, вважають незалежні аналітики. Це вже було під час попередніх наступальних операцій і може знову стати вирішальним фактором.

Не секрет, що Україна планує великий контрнаступ цієї весни. Ще на початку січня голова розвідки Кирило Буданов заявив про це в інтерв'ю телеканалу ABC. Він очікував найзапекліших боїв у березні. 25 березня президент Зеленський заявив японській газеті, що контрнаступ поки що не може розпочатися, оскільки не вистачає важкого озброєння і винищувачів. Наступного дня міністр оборони Резніков заявив на естонському телебаченні, що, залежно від погоди, наступ можна очікувати в квітні або травні.

Однак, як показало дослідження незалежних аналітиків з OSINT-платформи Molfar, підготовка, очевидно, йшла повним ходом ще з березня. Для цього експерти зібрали підтверджену інформацію про системи радіоелектронної боротьби російських військ, знищені або захоплені Україною з початку вторгнення в лютому 2022 року. В основному це мобільні радари та системи постановки перешкод.

Molfar підкреслює, що аналіз не розкриває жодних стратегічних розвідданих про плани українського генштабу. Однак, за його словами, аналіз даних підтверджує інформацію, надану військовим керівництвом у Києві.

Аналітики нарахували загалом 133 знищені або захоплені (13,5%) системи до 14 квітня, загальною оціночною вартістю понад 1,1 мільярда євро. Вони помітили, що їхня кількість значно зростала незадовго до кожної з попередніх великих українських атак. У той час як у звичайні місяці успіхи вимірювалися однозначними цифрами, 18 систем були знищені або захоплені перед контрнаступами українських сил під Києвом та Харковом. До звільнення районів Херсонської області та інших південних областей ця цифра становила 13.

Лише у березні цього року аналітики нарахували 34 втрачені російські радари та системи постановки перешкод, тоді як у лютому їх було лише дев'ять. До 14 квітня вони вже зареєстрували ще щонайменше десять українських успіхів, що свідчить про те, що інтенсивність атак на російські засоби радіоелектронної боротьби залишається високою. 90 відсотків безпілотників збито. Наскільки важливим для українських військових є знищення російських радіолокаційних систем та інших засобів радіоелектронної боротьби, свідчить дослідження лондонського Королівського інституту об'єднаних збройних сил (RUSI), в якому військові експерти оцінили перші п'ять місяців агресивної війни.

Згідно з дослідженням, до липня 2022 року 90 відсотків українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) були збиті або зазнали аварії. Одразу після початку вторгнення українські військові все ще дуже успішно використовували свої безпілотники. Але потім росіяни розгорнули свої передові підрозділи систем радіоелектронної боротьби — до десяти комплексів на 20-кілометровій ділянці фронту.

«Разом ці комплекси ефективно глушили навігацію вздовж фронту і визначали пеленги для нанесення артилерійських і радіоелектронних ударів по українських літаках і БПЛА», — пишуть автори дослідження.

Як масові невеликі коптери, так і великі літаки, такі як турецькі безпілотники Bayraktar, що використовуються українською армією, відтоді падали з неба, як мухи, пише The Forbes.

«Середня тривалість життя квадрокоптера становила три дні, — йдеться в дослідженні RUSI. — Для літаків — шість днів. Загалом, лише третина місій безпілотників були успішними. Це критично важливо для української армії, яка значною мірою покладається на безпілотники для розвідки та наведення на ціль».

Електронна війна зараз лежить в основі сучасної війни, є додатковим компонентом або навіть заміною традиційного бою, йдеться в статті на сайті The Cyber Edge. Битви і війни можуть бути виграні або програні шляхом подолання технологічної переваги супротивника в радіочастотному спектрі.

Україна також має системи РЕБ і, ймовірно, адаптувалася до ситуації, що склалася за останні місяці. Однак російські «глушилки» все ще залишаються серйозною проблемою.

Раніше повідомлялося, що США поставлять українцям експериментальну зброю.

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