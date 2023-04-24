Мобілізація та військовий облік: чи можна одружитись і лікуватись лише з паспортом, без військового квитка

Під час воєнного стану та загальної мобілізації приймати на роботу, зараховувати на навчання військовозобов'язаного можуть лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Щоб перетнути державний кордон військовозобов'язаний повинний мати військово-обліковий документ.

На цьому наголосив начальник сектору комплектування Київського міського військкомату полковник Олександр Коновалов, передає armyinform.

За його словами, військово-облікові документи передбачені для трьох категорій громадян: для призовників — це посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів — військовий квиток.

Разом з тим одружитись, лікуватись без військово-облікового документа громадяни можуть.

«Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану документи. Згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають», — пояснив Олександр Коновалов.

Це саме стосується лікування. Жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я у чинному законодавстві не існує.

Інформацію фахівця підтвердила й директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко.

«Під час звернення до медичної установи чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але, це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі будуть цікавитися, чи стоїть вона на обліку у військкоматі. Вони першочергово надають необхідну медичну допомогу», — пояснила вона.

Якщо ж ідеться про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта запитають про наявність військово-облікових документів. Якщо особа відмовиться надавати військовий квиток, медики скерують пацієнта до військкомату.

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