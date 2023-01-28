«Такі гарні»: колишній Шакіри вперше опублікував у соцмережах світлину з новою пасією

Жерар Піке вперше після розриву з Шакірою дебютував в соціальних мережах з новою пасією Кларою Чіа Марті. 35-річний футболіст зустрічається з 23-річною студенткою вже близько семи місяців, і, хоча в місті часто бачили закохану парочку, вони досі тримали свої стосунки в таємниці. Все змінилося днями, коли Жерар опублікував в Instagram досить відверту фотографію, на якій він і його нова кохана разом. На фото видно, як Жерар перехилився через стіл, щоб притулитися до Клари, коли вона робила селфі.

«Qué guapos!» — підписав він фото іспанською, що приблизно можна перекласти як «такий гарний». Останні кілька тижнів для Жерара були бурхливими, оскільки наслідки його розриву з колишньою цивільною дружиною, 45-річною Шакірою, не вщухають. Колишнє подружжя оголосило, що розійшлося після 11 років у червні 2022 року. Вперше розповівши про розлучення, співачка Шакіра описала його як «найтемніші години свого життя».

Вона розповіла в інтерв'ю журналу Elle: «Я намагалася приховати ситуацію перед своїми дітьми. Я намагаюся зробити це і захистити їх, тому що це моя місія номер один у житті». У листопаді, після 12-годинної зустрічі, колишні, як повідомлялося, уклали угоду про опіку над двома дітьми.

Шакіра та Жерар Піке розійшлися у червні 2022 року після 11 років спільного життя

Напруженість у стосунках між Шакірою та Жераром зросла на початку січня, коли вона випустила трек, спрямований проти Піке та його коханки. В ньому співачка висміяла зрадника, заявивши, що «варта двох 22 річних». Піке відповів Шакірі.

А буквально через кілька днів з'явилася інформація, що Шакіра поставила досить страшну ляльку відьми в натуральну величину на своєму балконі з видом на будинок своєї колишньої свекрухи, мартері Піке.

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