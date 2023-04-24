«Дніпро-1» у нервовому матчі вирвав перемогу у «Руха» на 90+3-й хвилині: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 24 квітня, матчами в Ужгороді та Олександрії завершується ігрова програма 22-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 22-й тур

24 квітня (понеділок)

«Дніпро-1» — «Рух» (Львів) — 3:2 (Сарапій, 9, Довбик, 27, з пенальті, Когут, 90+3 — Таллес, 33, Климчук, 38). Юніорські склади — 1:3.

«Дніпро-1» у матчі з аутсайдером, який не перемагав в останніх семи іграх, не мав випробувати особливих проблем. Коли Сарапій відкрив рахунок у дебюті, а Довбик із пенальті подвоїв перевагу (19-й м'яч форварда у сезоні!), здавалося, що так і буде. Але дві помилки підопічних Олександра Кучера (особливо «дикими» були дії бразильського воротаря Валефа) призвела до того, що на перерву команди пішли за рівного рахунку після точних ударів Таллеса та Климчука.

У другому таймі дніпряни делегували великі сили вперед, але забити змогли лише в компенсований час, коли Когут, який вийшов на заміну, зачепився за м'яч у штрафному майданчику та пробив повз воротаря, повернувши свою команду на друге місце в турнірній таблиці.

23 квітня (неділя)

«Львів» — «Металіст 1925» (Харків) — 0:2 (Бичек, 26, Капінус, 84). Юніорські склади — 0:1.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Задерака, 58, Луньов, 63 — Алефіренко, 41, 77, Кузик, 64). Юніорські склади — 0:2.

22 квітня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Андрієвський, 82 — Степаненко, 12). Юніорські склади — 3:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст» (Харків) — 3:2 (Сефері, 26, з пенальті, 45+1, з пенальті, Феліпе Родрігес, 45+3 — Бойчук, 9, з пенальті, Романюк, 82). На 30-й хвилині Сефері (Ворскла) не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:3.

«Верес» (Рівне) — «Минай» — 1:1 (Блізніченко, 55 — Твердохліб, 60). Юніорські склади — 3:2.

21 квітня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Бражко, 31). На 55-й хвилині вилучений Снурніцин («Зоря»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 53 очки (22 матчі);

2. «Дніпро-1» — 48 (21);

3. «Зоря» — 46 (22);

4. «Динамо» — 41 (22);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Кривбас» — 27 (22);

9. «Металіст 1925» — 25 (22);

10. «Інгулець» — 25 (21);

11. «Чорноморець» — 23 (22);

12. «Минай» — 22 (22);

13. «Верес» — 21 (22);

14. «Металіст» — 19 (22);

15. «Рух» — 19 (22);

16. «Львів» — 13 (22).

Бомбардири: 19 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Таллес («Рух»).

Також у рамках 22-го туру чемпіонату України у понеділок, 24 квітня, буде зіграний матч «Олександрія» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стало відомо, де Україна зіграє домашній матч із Мальтою у відборі на Євро-2024.

Фото СК «Дніпро-1»

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