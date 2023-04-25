Окупанти продовжують наступ на трьох напрямках, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку, — Генштаб

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.

За офіційними даними, на ранок вівторка, 25 квітня, втрати особового складу зс рф досягли 187 770 військовослужбовців убитими — за добу українські захисники «задвохсотили» 690 рашистів. Було знищено значну кількість техніки супротивника.

Фото Генштаба

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники також збили 10 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що аналітики звернули увагу на значне збільшення кількості атак на російські розвідувальні радари та інші засоби радіоелектронної боротьби, що вказує на підготовку до контрнаступу Сил оборони України. Так, лише у березні цього року аналітики з OSINT-платформи Molfar нарахували 34 втрачені російські радари та системи постановки перешкод, тоді як у лютому їх було лише дев'ять

Фото Генштаба ЗСУ

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