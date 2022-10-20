«Так вам і треба, кацапери»: Алієв вогненно прокоментував падіння винищувача в Єйську (відео)

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв емоційно відреагував на падіння військового винищувача на житловий будинок у Єйську та реакцію росіян у соцмережах.

«Ну, що ви, кацапери росіяни? Починаєте нити потихеньку? Ви живете у житлових будинках, бл***? Ви ніколи такого не бачили? Як одна прошмандовка в Єйську там почала кричати… Так отримуйте. Це ваш путлер і бомбить вас.

Вам так і треба, щоб ви знали. Чому повинні страждати та вмирати наші маленькі дітки, наші жінки невинні, наші пацани? За що? За те, що ваш смердючий путлер захотів узяти наші землі? Ні, не вийде. Ви страждайте. Щоб ви все це відчули та зрозуміли, що це таке, а не мовчали", — записав Алієв вогненний сторіс на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, що ексфутболіст після початку повномасштабного вторгнення записався до тероборони Києва, а потім пішов служити до ЗСУ, і вже придумав, як відсвяткує завершення війни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Алієв жорстко затролив показушність нардепа Миколи Тищенка.

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